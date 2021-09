根據美國財政部官方網站今天發布的公告,美國政府已發布與香港有關的新制裁措施,對象是數家中國企業。(路透)

美國財政部表示,今次列入制裁名單的實體包括Black Drop Intl Co Ltd、China 49 Group、大名額有限公司(Damineh Optic Ltd.)、披思埃香港有限公司(PCAa Xiang Gang Ltd)、Taiwan Be Charm Trading Co Ltd、Victory Somo Group HK Ltd和Yummy Be Charm Trading HK Ltd。