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美撤軍後最大撤離行動 200人準備搭機離開阿富汗

中央社杜哈9日綜合外電報導
卡達消息人士9日表示，約200名非阿富汗公民預料將從阿富汗首都喀布爾搭機離境，前往卡達首都杜哈，當中包括美國公民。圖為日前駐守在機場外的神學士士兵。(美聯社)
卡達消息人士9日表示，約200名非阿富汗公民預料將從阿富汗首都喀布爾搭機離境，前往卡達首都杜哈，當中包括美國公民。圖為日前駐守在機場外的神學士士兵。(美聯社)

卡達消息人士9日表示，約200名非阿富汗公民預料將從阿富汗首都喀布爾搭機離境，前往卡達首都杜哈，當中包括美國公民。這將是神學士（Taliban，另譯塔利班）接掌阿富汗及美國撤軍以來的最大規模撤離行動。

法新社報導，聽取行動簡報的消息人士說：「200人並非全都是美國公民。不過從喀布爾離開前往杜哈的群眾中，確實有美國公民。」

卡達半島電視台（Al Jazeera）播出的畫面顯示，許多家庭帶著行李在喀布爾機場等候離境，當中有婦女、兒童與老人。

一名乘客受訪說：「我們很感謝卡達人介入。」他透露自己是加拿大人。

美國先前表示，滯留阿富汗境內的美國公民僅約100人 左右，但有數千名擔心遭報復的阿富汗盟友，未能於美軍上週撤離前離境。

路透社報導，卡達官員今天在停機坪上表示，喀布爾機場已9成準備好恢復營運，但打算逐步重新啟用。

自從美軍主導的派機撤離美國公民、其他西方公民，以及曾協助西方國家的阿富汗人等行動結束後，喀布爾機場就一直處於關閉狀態。

另一名卡達官員、特使卡塔尼（Mutlaq bin Majed Al Qahtani）稱，10日將有一架班機起飛。他並表示，9日從喀布爾起飛的班機是定期航班，並非撤離專機。

官員稱，由於飛航雷達仍未涵蓋阿富汗絕大部分領空，飛往達喀布爾機場的班機將暫時從巴基斯坦空域進入。

美國公民 喀布爾 阿富汗

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