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Lyft、Uber反「心跳法」 司機若挨告將幫付訴訟費

編譯林梅婕／綜合4日電
叫車平台如Uber與Lyft等公司，反擊德州心跳法，表示將支持Uber司機萬一被告的法律費用。根據心跳法，出租車司機因為載送婦女去墮胎，也要連帶被告受罰。(美聯社)
叫車平台如Uber與Lyft等公司，反擊德州心跳法，表示將支持Uber司機萬一被告的法律費用。根據心跳法，出租車司機因為載送婦女去墮胎，也要連帶被告受罰。(美聯社)

德州禁止女性懷孕六周以上墮胎的「心跳法」生效，搭載孕婦前往墮胎的駕駛都可能成為被告；叫車平台Lyft和優步(Uber)為保護司機，承諾為承載女性前往墮胎診所的司機支付可能衍生的法律訴訟費用。

Lyft共同創辦人兼執行長葛林(Logan Green)3日在個人推特上發文宣布這項決定；他表示，德州心跳法「對司機造成威脅，尤其是那些需要執行身體自主權的女性」；優步執行長霍斯勞沙希(Dara Khosrowshahi)也在一小時後轉發葛林的推文，並表示：「優步團隊將跟進，而且願意承擔所有法律費用。」

德州心跳法將允許民眾對執行墮胎的醫生，或協助墮胎行為的任何人提起民事訴訟；該法恐讓司機陷入兩難，因為擔心被檢舉而迴避載乘客前往特定地點，或直接拒載；Lyft表示：「想像自己是一名懷孕婦女，你只不過要去看診，但司機卻擔心自己可能觸法而不搭載你。」

雖然該公司尚未公布支付心跳法的法律費用上限，但葛林也宣布該公司捐款100萬元給美國計畫生育協會(Planned Parenthood)，以示支持。

目前大多企業對此法並未表態、採取持續觀望的態度，但也有一些公司選擇先發制人；全美兩大線上約會平台Match Group和Bumble都宣布，將為德州有需要墮胎的女性員工籌組基金會，協助她們前往別州墮胎。

另外，該法還鼓勵吹哨者、提供至少1萬元獎金；因此從事網際網路和網站託管服務的公司GoDaddy則表示，旗下檢舉平台prowhistleblower.com將暫停服務。

這是因為支持「心跳法」的反墮胎倡議組織「德州生命權」(Texas Right to Life)透過該網站設置檢舉專區，接受匿名舉報執行或協助墮胎的人。

GoDaddy在2日要求「德州生命權」24小時內移至其他平台，該組織在推特上批評：「對這些支持墮胎的暴徒來說真是太糟了，但我們絕對不會因此禁聲。」

墮胎 德州 Lyft

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