布林肯：期待任何神學士領導的政府守諾行事

美國國務卿布林肯。（路透）

美國 國務卿布林肯（Antony Blinken）3日在國務院說明阿富汗 政策，他表示，美國期待任何神學士 領導的政府能守諾行事，展現包容；他也說，阿富汗民眾申請特殊移民簽證的亂象源自申請程序在前政府期間停擺9個月，即便拜登政府上任也難有效消化申請案。

對於神學士政權，布林肯表示，拜登政府期望任何神學士領導的阿富汗政府，都能依據其對國際社會的承諾行事，展現真實的包容性，並在政府組成中納入非神學士組織的代表。

對於是否承認神學士政權，美國正在觀望，布林肯說，美國正在研究阿富汗新政府採取什麼行動與政策，這才是最重要的因素。

布林肯說，拜登政府和國際社會對神學士的優先要務，將是要求他們落實以下承諾：允許行動自由、防範恐怖主義、尊重人權，以及特赦神學士敵人；他說，各界希望看到一個能信守神學士所作承諾的政府。

美軍30日完全撤出阿富汗，神學士3日宣布將組建新政府以鞏固治理；在美軍完全撤離後，美國宣布共撤出12.4萬人，不過多數過去曾幫助過美國或盟軍、可能面臨神學士報復的阿富汗人在混亂中被迫滯留當地，讓美國飽受批評。

布林肯在記者會解釋，當拜登政府上任時，接手超過1.7萬個特殊移民簽證（SIV）申請案，申請流程處於停滯狀態，因為在今年3月之前的9個月以來，喀布爾的美國大使館沒有舉行過面試。

布林肯說，在他上任後兩周就重啟申請流程運作，國務院加派人手協助，3月平均每周處理100案，8月每周簽發1000案；為協助申請人，美國與盟國協調，讓申請人能到第三國等待美國簽發簽證。

布林肯說，幫助這些阿富汗人是根深蒂固且持續的承諾，美國將持續協助這些人離開阿富汗。

「幫助這些阿富汗人對我們來說不僅是優先事項，還是根深蒂固、持續的承諾，我們將盡一切努力在未來幾天、幾周和幾個月內持續進行。」布林肯說。

布林肯表示，美國將持續就「民眾可自由選擇離開阿富汗」與神學士溝通。

此外，布林肯將在5日到8日將出訪卡達與德國，與對口討論阿富汗人安置計畫；他說，將會見卡達領導人感謝其協助撤離行動，並在當地會見阿富汗人，包括美國喀布爾大使館的雇員。

國務院表示，在結束卡達行程後，布林肯8日將前往德國會晤外長馬斯（Heiko Maas），兩人將共同主持線上外長會議，邀請20餘國參與，共同商討如何協助安置阿富汗民眾，並確保神學士信守承諾。