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160年來最強…艾妲颶風直撲路州 紐奧良全城斷電

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160年來最強…艾妲颶風直撲路州 紐奧良全城斷電

編譯陳韻涵╱綜合29日電
艾妲颶風來襲，路州Pontchartrain湖29日掀起滔天大浪。(美聯社)
艾妲颶風來襲，路州Pontchartrain湖29日掀起滔天大浪。(美聯社)

在最後關頭升高為4級的「艾妲」(Ida)颶風29日在卡翠納(Katrina)風災16周年之際，登陸路易斯安納州，挾帶狂風暴雨造成洪患，也讓紐奧良全城斷電；路州州長愛德華茲(John Bel Edwards)表示，艾妲是該州160年來最強烈的颶風。拜登總統已指示聯邦急難管理局(FEMA)啟動救災。

國家颶風中心(NHC)表示，四級颶風「艾妲」於美東時間29日上午11時55分左右，自路州佛瓊港(Port Fourchon)附近登陸，挾帶最大持續風速時速150哩的疾風登陸，佛瓊港位於紐奧良南方不到100哩。

艾妲登陸當天恰逢2005年8月重創墨西哥市北部的「卡翠納」風災16周年，三級颶風卡翠納蹂躪墨西哥灣區，造成近2000人死亡，災損達1250億元。

NHC形容艾妲是「非常危險的」颶風，福斯新聞(Fox News)氣象專家珍妮絲·迪恩(Janice Dean)則表示，1851年以來僅二颶風創下挾帶時速150哩狂風自路州登陸的紀錄，分別是1851年的拉斯特島(Last Island)和2020年的蘿拉(Laura)。

國家海洋暨大氣管理局(NOAA)表示，艾妲登陸後降為三級颶風，持續風速為每小時105哩，陣風時速則為125哩。

艾妲吹壞紐奧良供電系統，該城電力公司「安特吉紐奧良」(Entergy New Orleans)推文表示，供電設施受到「災難性的傳輸損壞」，全城電力供應中斷，隨後說明肇因為「傳輸與發電量承載不平衡」所致；安特吉追蹤數據顯示，紐奧良所在的奧良區(Orleans Parish)當晚9時許至少17萬6939戶停電，全路州則約有近79萬戶斷電。

紐奧良國土安全與緊急應變辦公室則推文寫道，「目前城裡只能用發電機供電。」

紐奧良路易阿姆斯壯國際機場(MSY)發言人艾琳‧伯恩斯(Erin Burn)說：「機場準備承受艾妲颶風的侵襲，取消29日所有班機，機場職員已到場監控所有設施並防範風災，讓航班盡速安全恢復運作。」

路州29日發出洪水警告，國家氣象局(NWS)示警路州東南部、密西西比州沿海地帶和阿拉巴馬州的情況令人憂心。

海面上除了大浪之外，部分沿海地區的浪高逾六呎，連接路州與密西西比海灣的90號公路路面已積水成河。

NWS表示，未來六小時，每小時降雨量可能來到1到3吋，而29日下午累計降下3到6吋的時雨量，密西西比河河口附近降雨量可能來到每小時2到3吋。

水清威斯康辛大學(UW Eau-Claire)學者指出，紐奧良特別容易受到颶風災害的原因有二，一是紐奧良的海拔比海平面低六呎，二是該城缺乏濕地和障壁島(barrier islands)等天然防災屏障。

拜登29日赴FEMA聽取簡報，指示颶風過境後盡速啟動救災行動。

4級颶風艾妲29日吹翻紐奧良市區的屋頂。(美聯社)
4級颶風艾妲29日吹翻紐奧良市區的屋頂。(美聯社)
路州紐奧良市29日籠罩在艾妲颶風帶來風雨中。(Getty Images)
路州紐奧良市29日籠罩在艾妲颶風帶來風雨中。(Getty Images)
路州紐奧良市電力人員29日在狂風中行走，準備修復電力。(Getty Images...
路州紐奧良市電力人員29日在狂風中行走，準備修復電力。(Getty Images)
4級颶風艾妲29日在路州佛瓊港附近登陸，挾帶時速150哩的疾風，帶來豪雨。氣象圖...
4級颶風艾妲29日在路州佛瓊港附近登陸，挾帶時速150哩的疾風，帶來豪雨。氣象圖顯示艾妲涵蓋整個路州。(美聯社)
艾妲颶風帶來的巨浪29日衝擊位於路州Lake Pontchartrain湖邊的燈...
艾妲颶風帶來的巨浪29日衝擊位於路州Lake Pontchartrain湖邊的燈塔。(路透)

颶風 機場 拜登

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