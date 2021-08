BBC報導,衛生部官員證實,阿富汗 首都喀布爾機場 附近發生爆炸,一支火箭射中機場附近一戶民宅,機場並未直接受攻擊,目前未知傷亡情況。

