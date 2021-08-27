美軍犧牲 拜登最想避免的悲劇 總統生涯的重傷害？
阿富汗首都喀布爾機場恐攻造成逾170人死亡，拜登總統頓成眾矢之的。他今年四月宣布自阿富汗完全撤軍，不再讓美國軍人無謂犧牲。然而這場恐攻造成近十年來美軍在阿富汗最嚴重傷亡，兇手是美國欲除之而後快的伊斯蘭國（IS）分支組織，拜登極力避免的悲劇，仍無法避免的發生。
拜登公布撤軍計畫時，要求在九一一事件滿20周年前完成，以這個悲劇紀念日，為美國史上最長的戰爭畫上句點。儘管許多軍事將領和顧問再三陳言，拜登仍執意如期甚至提前完成撤軍。
神學士勢如破竹攻占阿富汗各省會與大城市，顯然出乎西方國家預期，也打亂撤軍與撤僑進度。在發生恐攻前，拜登的幕僚私下表示，阿富汗淪陷不致於對拜登造成長期政治傷害，而且當時美國在不到兩周內疏散超過十萬人離開阿富汗，效率不差。
神學士15日攻進喀布爾後，拜登曾說，身為總統，他會承擔一切責任，不忘再度強調混亂與死亡都是無可避免的風險。他說：「我只有一個替代方案：把數千名軍人再放回阿富汗，但這從不在我的考量內。我們不該再犧牲更多美國人，只為了在阿富汗打造民主政府。」
本周稍早，拜登拒絕國會議員、人權團體和他國領袖要求，在8月31日後延長撤離任務，疏散過程將向全世界證明「美國說的話很重要」。
機場恐攻打亂了拜登26日的行程，原本預定會見以色列總理班奈特臨時延期一天，與多名州長的會議取消，白宮發言人莎奇的例行記者會也延後至拜登對恐攻發表談話。
這場恐攻造成13名美軍死亡，是美軍近一年半來在阿富汗首傳傷亡，拜登無庸置疑將遭受政界強烈批評。紐約時報報導，恐攻對拜登的總統生涯是否有重傷害，尚待觀察，畢竟這一場打了20年的戰爭，許多美國人早已不太關心，也希望早日結束。
上一則
喀布爾恐攻後 拜登親會以色列總理強化兩國關係
下一則
FB留言