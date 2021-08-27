美軍犧牲 拜登最想避免的悲劇 總統生涯的重傷害？

美國還有上千公民、為數眾多的綠卡持有人及獲准入境美國的阿富汗人目前滯留阿富汗首都喀布爾機場附近，急待救援。圖為他們舉著旅行文件，試圖突破障礙，希望獲准登機。（歐新社）

阿富汗 首都喀布爾機場恐攻造成逾170人死亡，拜登 總統頓成眾矢之的。他今年四月宣布自阿富汗完全撤軍，不再讓美國 軍人無謂犧牲。然而這場恐攻造成近十年來美軍在阿富汗最嚴重傷亡，兇手是美國欲除之而後快的伊斯蘭國（IS）分支組織，拜登極力避免的悲劇，仍無法避免的發生。

拜登公布撤軍計畫時，要求在九一一事件滿20周年前完成，以這個悲劇紀念日，為美國史上最長的戰爭畫上句點。儘管許多軍事將領和顧問再三陳言，拜登仍執意如期甚至提前完成撤軍。

神學士勢如破竹攻占阿富汗各省會與大城市，顯然出乎西方國家預期，也打亂撤軍與撤僑進度。在發生恐攻前，拜登的幕僚私下表示，阿富汗淪陷不致於對拜登造成長期政治傷害，而且當時美國在不到兩周內疏散超過十萬人離開阿富汗，效率不差。

神學士15日攻進喀布爾後，拜登曾說，身為總統，他會承擔一切責任，不忘再度強調混亂與死亡都是無可避免的風險。他說：「我只有一個替代方案：把數千名軍人再放回阿富汗，但這從不在我的考量內。我們不該再犧牲更多美國人，只為了在阿富汗打造民主政府。」

本周稍早，拜登拒絕國會議員、人權團體和他國領袖要求，在8月31日後延長撤離任務，疏散過程將向全世界證明「美國說的話很重要」。

機場恐攻打亂了拜登26日的行程，原本預定會見以色列總理班奈特臨時延期一天，與多名州長的會議取消，白宮發言人莎奇的例行記者會也延後至拜登對恐攻發表談話。

這場恐攻造成13名美軍死亡，是美軍近一年半來在阿富汗首傳傷亡，拜登無庸置疑將遭受政界強烈批評。紐約時報報導，恐攻對拜登的總統生涯是否有重傷害，尚待觀察，畢竟這一場打了20年的戰爭，許多美國人早已不太關心，也希望早日結束。