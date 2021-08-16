拜登政府從阿富汗狼狽撤離 海內外都挨批

美軍CH-46「海騎士」運輸直升機15日飛越喀布爾上空。（路透）

阿富汗 政權易主，不僅令美國 在人員撤離問題上陷入狼狽境地，也激起美國輿論對拜登 政府撤軍政策的嚴厲批評。

新華社報導，美國前國防部長艾思博（Mark Esper）在推特上說，拜登和前總統川普都想結束美軍在阿富汗的長期存在，但兩人都未能用正確的方式實現目標。他們都要求美軍迅速撤離，而不是以軍事存在為籌碼促使神學士遵守去年達成的多哈協議，因此加速了阿富汗政府的崩潰。

Both presidents Biden and Trump had the right goal in mind — ending America’s longstanding presence in Afghanistan. But both also failed to pursue that goal in the right way. (2/10) — Dr. Mark T. Esper (@MarkTEsper) August 15, 2021

曾在歐巴馬政府時期擔任美國駐阿富汗大使的坎寧安（James Cunningham）在智庫「大西洋理事會」（The Atlantic Council）15日刊登的文章中說，拜登政府原本可以選擇有條件撤軍，卻做了錯誤的決定，危及美國和盟友及地區的安全，也損害了美國的信譽。

紐西蘭前總理海倫‧克拉克（Helen Clark）16日受訪時說，阿富汗是西方政策最大的失敗，以美國為首的西方盟國20年的努力一夜化為泡影。