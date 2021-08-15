阿富汗民眾衝往機場引發塞車 恐慌棄車徒步奔逃

喀布爾市區的提款機周邊出現混亂場面，許多民眾急著提領現金。(美聯社)

神學士 組織（Taliban，又譯塔利班）兵臨首都城下，據傳將與阿富汗 政府商討政權轉移。民眾聽聞陷入恐慌，匆忙趕往搭機離境。出逃的車流引發大塞車，許多人驚慌之下棄車，改為徒步，只為儘快逃出阿富汗。

阿富汗政府軍與民兵均不敵潰逃，據傳神學士將組成臨時政府，並與阿富汗政府在卡達商討政權轉移，距離完全奪回阿富汗僅剩一步之遙。阿富汗人回想起了當年被神學士血腥統治的恐怖，陷入恐慌。

英國廣播公司（BBC）報導，神學士將重回阿富汗似乎已成定局之後，喀布爾民眾大多陷入恐慌，紛紛試圖逃出阿富汗。

有些人急著趕往機場，因為塞車，許多人甚至棄車，改為徒步。

提款機周邊也出現混亂場面，許多民眾急著提領現金。辦理護照與海外簽證的機構外也擠滿排隊人潮。

神學士發言人夏亨（Suhail Shaheen）今天告訴BBC，喀布爾的民眾不必擔心，他們的資產與性命都安全無虞。

他說：「我們是人民與國家的公僕。」

他強調，神學士希望民眾不要逃走，而是留下來幫忙重新建設戰亂後的阿富汗。

夏亨表示，神學士政府將會給予婦女受教育和工作 的權利。

在神學士一度掌權的5年期間，神學士禁止民眾看電視、電影與聽音樂。女性不准上學或工作，除非有男性陪同，否則只能待在家裡。

神學士會公開處決定讞殺人犯與通姦者，認罪竊盜者則斷其手腳。他們嚴格要求男性蓄鬍、女性需著全身罩袍。公開處刑與鞭打屢見不鮮，西方的影片與書籍刊物全數被禁，被認為褻瀆伊斯蘭教義的文物全數被毀。