有如末日 阿富汗首都喀布爾掀逃難潮

阿富汗喀布爾國際機場13日塞滿試圖飛離喀布爾的乘客。美聯社

神學士 兵臨阿富汗 首都喀布爾，不少民眾徒步或開車逃離，造成道路壅塞。許多商店、市場和一些政府辦公室已關閉，銀行和提款機前大排長龍，不少民眾對BBC記者表示，他們「從未如此憂心」。

謠傳部分神學士成員已滲透進入喀布爾，雖然神學士發言人宣稱其戰士已抵達城郊並未發動攻擊。喀布爾部分地區傳出零星槍響，但來源不明。

除了部分政府辦公室關閉，一些軍警也已擅離職守不知去向。

出城道路嚴重雍塞，許多民眾攜家帶眷駕車逃難。路透報導，一些準備前往喀布爾機場 搭機逃離的人，眼見塞車嚴重，不惜將車子丟棄步行到機場。

社群媒體上的照片顯示，喀布爾各家銀行和提款機前擠滿排隊民眾，搶著提領現金，還在運作的外國使館門口也有不少人群，希望拿到簽證出國。

阿富汗女議員古恰伊說，「我不知道他們能逃去哪，沒地方可去了」，並稱15日從喀布爾起飛的航班可能都已客滿，她的一些朋友正要從喀布爾飛往印度等鄰近國家。她說，她的朋友們都不知道該怎麼辦，有的想辦法逃，有的決定躲在家裡。

神學士發言人夏辛說，喀布爾民眾不用擔心他們的身家財產安全，神學士也不希望阿富汗人逃離，而是希望民眾留下來一起重建家園，「我們是這個國家民眾的僕人」。

在喀布爾各處公園，來自其他城市的民眾為躲避戰火逃到此地，一名男子說，他一周前剛逃抵喀布爾，政府沒有提供任何援助，他沒水、沒食物、沒居所。而且，許多難民可能沒想到，神學士這麼快就兵臨喀布爾。今年5月神學士發動加強攻勢以來，已有25萬阿富汗人流離失所。