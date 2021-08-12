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秦剛首赴國務院會薛曼：台灣是中美關係最敏感問題

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秦剛首赴國務院會薛曼：台灣是中美關係最敏感問題

記者張文馨／華盛頓報導
中國駐美大使秦剛（右）12日到美國國務院拜會副國務卿薛曼（左）。取自薛曼推特
中國駐美大使秦剛（右）12日到美國國務院拜會副國務卿薛曼（左）。取自薛曼推特

中國駐美大使秦剛12日到美國國務院拜會副國務卿薛曼，這是他使美以來首度赴國務院洽公，停留約1.5小時；秦剛表示，會談氣氛良好、深入坦承，願努力減少麻煩擴大合作，事情很多一步步做起，當然談到台灣議題，這是中美關係最重要、最敏感的問題，他向薛曼表達中方在此議題上的立場。

影片來源：聯合新聞網

國務院發言人普萊斯（Ned Price）事後發布新聞說明表示，薛曼（Wendy Sherman）12日會晤候任中國駐美大使秦剛，歡迎秦剛抵達華府。

普萊斯說，薛曼回顧了她上月在天津和中方官員會談時的議題，並表達美國對持續討論的承諾。

秦剛步出國務院時回應媒體提問，他表示，今日會談氣氛良好，談了一個多小時，談得很深入坦承，充分交換意見，雙方一致認為中美關係非常重要，需要共同努力改善兩國關係，彼此都同意今後要保持進一步對話溝通，本著互利互惠的原則解決彼此之間的關注。

問到秦剛是否在會中提出中國最關切的議題，他說，最關切的還是如何共同努力克服困難，推動雙邊關係改善與發展，「我們要盡可能做出努力來減少麻煩，管控好分歧和矛盾，擴大合作，事情很多，一步一步來一點點做起。」

記者追問是否談到台灣議題，秦剛說，當然談到了，「這是雙邊關係、中美關係最重要最敏感的問題」，他也向薛曼重申中方在台灣問題上的立場。

按照外交儀節，秦剛還需向美國總統拜登呈遞到任國書，才算完成所有程序，表示美國承認秦剛的大使身分與職權。

中國駐美大使秦剛12日到美國國務院拜會副國務卿薛曼。華盛頓記者張文馨／攝影
中國駐美大使秦剛12日到美國國務院拜會副國務卿薛曼。華盛頓記者張文馨／攝影
中國駐美大使秦剛（右一）12日到美國國務院拜會副國務卿薛曼。華盛頓記者張文馨／攝...
中國駐美大使秦剛（右一）12日到美國國務院拜會副國務卿薛曼。華盛頓記者張文馨／攝影
中國駐美大使秦剛12日到美國國務院拜會副國務卿薛曼。華盛頓記者張文馨／攝影
中國駐美大使秦剛12日到美國國務院拜會副國務卿薛曼。華盛頓記者張文馨／攝影

秦剛 薛曼 國務院

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