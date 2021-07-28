麥卡錫反對眾院戴口罩 波洛西：他真是白痴

在眾議院少數黨領袖麥卡錫針對國會醫生建議眾議院維持戴口罩的批評後，眾議院議長佩洛西在被記者問及此事時稱麥卡錫為「白痴」，也是兩位眾議院領袖之間關係惡化的另一個跡象。(美聯社)

在眾議院 少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）針對國會醫生建議眾議院維持戴口罩 的批評後，眾議院議長波洛西 （Nancy Pelosi）在被記者問及此事時稱麥卡錫為「白痴」，也是兩位眾議院領袖之間關係惡化的另一個跡象。

波洛西被記者問及此事時，她正在國會大廈外坐上座車，並語出驚人地說「他真是個白痴」。這項批評是為了回應麥卡錫在一則關於新口罩規範的推文中的批評，麥卡錫表示「毫無疑問，戴回口罩的威脅不是基於科學的決定，而是自由派政府官員做出的決定，他們想要繼續生活在一個疫情永久的狀態」。

面對波洛西的批評，麥卡錫回應道「好吧，如果她這麼聰明，我想知道國會大廈、眾議院和參議院之間的科學變化在哪裡」，明指兩院之間關於口罩的不同規定。被問到是否會嘗試與波洛西對話時，麥卡錫表示「我從不認為我和她說話會很有成效」。

波洛西的副幕僚長哈米爾（Drew Hammil）也在推文中迅速為波洛西的評論解釋，稱「不幸的是，由於影片質量不佳，我們無法驗證，但我可以確認議長認為戴口罩要求不是基於科學是『愚蠢』的」。

國會大廈的主治醫生27日發表一份備忘錄，其中指導已接種疫苗和未接種疫苗的議員、工作人員和國會大廈的其他訪客在室內戴口罩，並補充「對於所有眾議院辦公樓、眾議院大廳和內務委員會會議，當一個人在室內空間而其他人在場時，需要佩戴合身的醫用級過濾口罩，在美國眾議院的封閉空間舉行會議需要戴口罩」。