拜登提名新駐歐盟大使 美歐如何應對中國威權受矚

美國總統拜登提名前駐羅馬尼亞大使吉滕斯坦(圖)為歐盟大使，他若通過任命除致力修補前總統川普任內發展不順的美歐夥伴關係，更受矚的是將如何推動美歐合作應對中國威權。Getty Images

美國總統拜登 提名前駐羅馬尼亞大使吉滕斯坦為歐盟 大使，他若通過任命除致力修補前總統川普任內發展不順的美歐夥伴關係，更受矚的是將如何推動美歐合作應對中國 威權。

美國白宮7月27日宣布拜登提名吉滕斯坦（Mark Gitenstein）為駐歐盟大使人選，尚需參議院通過。

根據美國媒體報導，吉滕斯坦是拜登的長期顧問，拜登在副總統任內曾稱吉滕斯坦是最好的朋友，派任好友駐歐盟，受到歐盟期待。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）今天在社群媒體發文歡迎提名吉滕斯坦，強調歐盟與美國正在推進跨大西洋和全球合作的議程，需要齊心協力期待合作。

歐美關係在川普任內發展不順，雙方在國際多邊合作立場不同，也陷入貿易戰，直至今年6月拜登赴布魯塞爾與歐盟舉行領袖峰會，雙方同意在眾多議題合作。

未來若吉滕斯坦通過任命，除致力修補川普任內發展不順的美歐夥伴關係外，也將推進的美歐議題包括應對未來全球衛生挑戰、促進綠能增長、加強貿易投資和科技合作及建立一個更加民主和平和安全的世界。

其中在強調民主價值觀部分，美歐不但強調台海和平穩定重要性，鼓勵兩岸問題和平解決，更點名中國對新疆和西藏持續的侵犯人權行為、對香港自治和民主的侵蝕、對外經濟脅迫、假訊息宣傳及區域安全問題等。

不過歐盟近年在應對中國威權不易凝聚共識，27成員國之中不乏與中國關係密切者，因此常阻擾歐盟譴責中國的聲明，吉滕斯坦未來在歐盟層面上如何進一步推動美歐合作應對中國威權受矚。