薛曼會晤王毅 美關切北京的網路與台海作為

美國副國務卿薛曼（Wendy Sherman）在推特分享她與中國外交部長王毅會晤照片。取自推特

美國 副國務卿薛曼 （Wendy Sherman）26日會晤中國 國務委員兼外交部長王毅，國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，薛曼在會中關切包括香港、新疆、西藏、新聞自由等人權議題，也關切北京在網路、台灣海峽、東海與南海的作為。

薛曼是拜登政府第一位踏上中國訪問的外交高層官員。

普萊斯說，薛曼與王毅就一系列議題舉行一場開誠布公的對話，展示了在美中兩國之間維持溝通管道暢通的重要性；美國歡迎激烈競爭，也將持續強化自身競爭實力，不過不尋求與中國的衝突。

雖然中方在會前新聞稿強調，先由負責中美事務的副部長謝鋒與薛曼「會談」，之後王毅將「會見」薛曼；不過在美國國務院事後說明中，隻字未提謝鋒。

普萊斯表示，正如美國公開時說過的，針對中方一系列違反美國與盟友價值與利益，和破壞以規則為基礎的秩序等種種行為，薛曼私下提出關切，尤其是人權相關，包括香港、新疆、西藏、媒體與新聞自由。

普萊斯說，薛曼也關切北京在網路、台海、東海與南海的作為。

薛曼出訪中國天津前夕，美國、英國、澳洲、日本、歐盟及北大西洋公約組織（NATO）19日聯手發表聲明，點名中國政府進行一連串網路惡意行動，今年稍早發生的微軟公司（Microsoft）電郵系統全球十萬餘伺服器遭破解入侵事件，所有駭客都與中方國家安全部有關。

此外，薛曼談到被拘留在中國或不得出境的美國與加拿大公民，提醒中方官員「人民不是談判籌碼」。

對於中方不願與世界衛生組織（WHO）合作，並同意在中國開啟第二波疫情溯源調查，薛曼表示關切。

普萊斯表示，同時，薛曼強調在全球利益領域合作的重要性，例如氣候危機、禁止非法麻醉藥品販運、非核擴散，和北韓、伊朗、阿富汗與緬甸在內的區域問題。

普萊斯說，薛曼也在會中對河南水災的人命損傷致上誠摯哀悼。