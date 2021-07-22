拜登：今秋FDA應會正式核准新冠疫苗

拜登21日表示，今年秋天FDA應該會正式核准新冠疫苗上市。(美聯社)

美國總統拜登 今天傍晚在俄亥俄州 一處市政廳告訴民眾，他預計食品暨藥物管理局（FDA）很快會正式核准COVID-19疫苗 上市。他要求仍對疫苗持疑的人盡快接種，遏止新一波疫情。

「紐約時報」報導，拜登說他沒介入政府科學家間的決策，但透露FDA很快會做決定，即正式核准疫苗上市；目前美國只給疫苗緊急使用授權。許多醫學專家都力促正式核准疫苗，稱有助增加疫苗取得。

拜登表示，經與20位科學家的專家群組及各領域人士討論後，「也許這個學年度，約8月底或9、10月初，FDA就會正式核准疫苗上市」還說他預計目前尚無法接種疫苗的12歲以下孩童，可能很快就能獲得緊急授權接種。

目前美國正因COVID-19的Delta變異株（最先於印度發現）擴散出現一波疫情升溫。過去一周，全美平均的每日新增確診通報約為4萬1300例，相較兩周前增加171%；染疫病故也增加達42%，過去一周達平均每日249人病死。

像在阿肯色、路易斯安那、佛羅里達等州，新增確診都出現急遽攀升，也導致住院增加。在一些疫苗接種率偏低的州，確診增幅飛快。

拜登今天抵達俄亥俄州本是為宣揚他的基建計畫會帶來高薪職缺，不料卻變成答覆現場聽眾憂心自家社區疫苗接種率低的各項提問。

拜登說：「這是個單純又基本的命題。若有打疫苗，就不會住院，不會住進加護病房，更不會病故。」即便白宮西廂近日一些已接種疫苗的職員仍卻診，拜登為說服民眾不惜誇大疫苗效力，告訴在場聽眾「打了疫苗不會染病」。

美國政治新聞網Politico指出，白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）昨天告訴記者，白宮有多名打過疫苗的職員確診。雖然出現染疫破口，但在白宮，只有總統助理、副助理或特別助理等頭銜的「委任官員」，確診時才會公布，白宮524名職員裡僅138人有這類頭銜，代表有3/4的人歸為染疫也可不用揭露，無形中存在黑數。

路透社報導，拜登今天在俄亥俄州還告訴民眾，美國疾病管制暨預防中心（CDC）很可能會建議，未接種疫苗的學童，今秋結束暑假返校後應配戴口罩。

由於開放12歲以下者接種疫苗的時程未定，拜登告訴一群憂心校園安全的家長：「CDC屆時很可能會告訴大家，每一位12歲以下的孩子在校時應戴口罩。」