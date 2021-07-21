美日韓外交高層會晤 強調維繫台海和平穩定重要性

日本外務省事務次官森健良（中）與南韓外交部第一次官崔鐘建（左）和美國副國務卿雪蔓（右）在當地時間21日於日本東京會面。（路透）

美國 副國務卿 雪蔓訪問亞洲，今天與日韓外交高層於東京召開三邊會議。會談除了強調維繫台灣 海峽和平穩定的重要性，也觸及維持自由開放印太區域及東海、南海等議題。

美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）18日至25日出訪亞洲，今天與日本外務省事務次官森健良及南韓外交部第一次官（副部長）崔鐘建（Choi Jong Kun）在東京會晤。

根據美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）晚間公布的會議摘要，會談中三人重申致力深化美日韓三邊關係，以因應氣候變遷、疫情應對及經濟韌性與復甦等21世紀全球挑戰。

談到區域議題時，三人除了強調將努力達成朝鮮半島去核化外，也強調維繫台灣海峽和平與穩定的重要性。他們並重申反對任何可能損害、威脅以規則為基礎的國際秩序作為，確立有需要維持一個具包容性、自由與開放的印太區域。

針對東海及南海爭議，普萊斯表示，與會者反對任何單方面改變東海現狀的行為，也承諾會維持和平、穩定、合法貿易通暢及對法治的尊重，包括在南海及更廣泛區域的航行與飛行自由。

此外，普萊斯指出，三人也談到會以捍衛自由、支持經濟機會、維護人權及尊重法治等共享價值，共同促進印太區域及世界的和平、安全與繁榮。

在美國主導下，維繫台海和平穩定已躍升成國際議題，相關文字近來被列入多份重要文件，包括5月七大工業國集團（G7）外長會議公報、6月G7領袖峰會公報等。日本首相菅義偉、韓國總統文在寅春天相繼訪問華府與美國總統拜登（Joe Biden）會晤後，事後聯合聲明也強調維護台海和平穩定的重要性。