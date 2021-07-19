美國與歐洲盟邦指控中國政府惡意駭微軟

圖為位於北京的微軟辦公室。(美聯社)

拜登政府19日上午正式指控中國 政府侵入全球各國政府、軍事包商及規模最大企業普遍使用的微軟公司(Microsoft)電郵系統。美國 在與歐盟、北約及盟邦共同發表的聲明當中指出，中國政府助長電腦駭客 發動勒贖軟體攻擊。美國先前曾指控中國情報部門旗下網軍同時扮演網路罪犯角色，透過駭客行動謀利賺錢，但這項最新聲明是拜登政府首度明確指控中國唆使勒贖軟體攻擊。

聯合聲明中對於微軟Microsoft Exchange軟體今年稍早出現資安漏洞表示關切，電腦駭客得以趁虛而入，全球各地都傳出電腦系統遭駭事件。

白宮官員19日說，美國企業遭到勒贖軟體攻擊事件中，在中國情報部門手下工作的電腦駭客，扮演了某些角色。

華盛頓郵報分析，美國雖與盟邦發表聯合聲明，但未進一步對中國祭出懲處，由此可見要挑戰全球第二大經濟體的中國，有著實際層面的困難，畢竟許多企業在中國都有龐大事業。

微軟資安部副總監柏特(Tom Burt)19日則對聯合聲明表示肯定指出：「明確指認幕後主使者將有助於國際社會針對無差別攻擊行動究責，如果我們要打擊目標個人、組織或國家而來的日漸猖獗網路攻擊，保持透明化是很重要的。」

國家廣播公司(NBC)報導，白宮資深官員18日晚間在電話中對媒體表示，美國透過這份聯合聲明的發布，加強力道批判中國政府「惡意網路行動」。美國幾個最主要的國際盟邦，包括歐盟、北約以及英國、澳洲、日本等友邦，都與美國同聲譴責。

報導指出，過去十年來，美國 一直想要設法解決中國政府策畫的駭客行動，這份共同聲明的發布意味著緊張情勢大幅升高，也可看出美國歷經川普執政四年的單邊主義之後，如今拜登政府拉攏盟邦，聯手向中國施壓，要求中國做出改變。

歐盟部長理事會(Council of the European Union)19日發表聲明指出，Microsoft Exchange軟體伺服器遭到入侵與剝削，導致全球各地成千上萬電腦與系統的安全與防護遭受破壞。

聲明中指出：「如此不負責任且具有傷害的行為，為政府機構及私人企業都帶來資安危機與重大經濟損失，使得我們的安全、經濟及社會都受到嚴重的連帶衝擊與系統影響。」

國家廣播公司報導，今年稍早發生的駭客攻擊事件中，美國政府與民間網路資安專家很快便指認幕後主使可能與中國國家安全部有關。今年1月起，駭客利用Microsoft Exchange軟體漏洞駭入電腦，似為中國慣用的間諜運作。美方研判，後來相繼發生的勒贖軟體攻擊事件，與中國國家安全部都有關係。