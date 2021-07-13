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德州民主黨人擋新法 搭機出走華府 州長揚言將逮捕

編譯林育正郭宣含╱綜合13日電
出走到華府的多位德州民主黨州眾議員，13日在國會前舉行記者會譴責德州共和黨議會的限制投票權法案。(Getty Images)
出走到華府的多位德州民主黨州眾議員，13日在國會前舉行記者會譴責德州共和黨議會的限制投票權法案。(Getty Images)

德州民主黨州眾議員為阻擋共和黨通過限制投票法案，12日集體出走搭包機離開德州，企圖使眾議會因未達三分之二法定最低人數而無法表決；剩下的州眾議員13日上午以76：4票表決通過，派執法人員追找缺席的民主黨州眾議員，德州共和黨州長艾伯特(Greg Abbott)也揚言，民主黨州眾議員一回來就會被逮補。

德州部分州參議員13日也缺席，但參議會表決人數足夠，並依黨派路線以18：4票通過限制投票法案。

德州由共和黨掌控的參眾議會上周展開特別議程，就限縮投票規定提案；逾50名民主黨州眾議員搭乘兩架包機於12日抵達華府，預計至少停留三周，直到特別議程於8月7日結束為止，除了阻擋德州通過限制投票法案，也聲援國會通過聯邦投票法案「為人民法案」(For the People Act)，他們稱這是唯一突破共和黨限制的途徑。

民主黨搭機出走的行動可能導致遭到逮補。德州州憲規定，議會必須至少達到三分之二議員出席運作，缺席議員可能被強制返回議會。消息人士指出，民主黨議員已預期共和黨議員要求公共安全廳掌握他們的行蹤。

德州州議會的共和黨議員13日投票通過要逮捕缺席出走到華府的民主黨議員。(Gett...
德州州議會的共和黨議員13日投票通過要逮捕缺席出走到華府的民主黨議員。(Getty Images)

艾伯特將限制投票列為施政重點，他抨擊民主黨議員怠忽職守，「刻意使議會無法達到法定人數，傷害了每一位投票給他們的德州選民。」

艾伯特受訪時威脅，這些缺席的民主黨州眾議員一回來就會被逮補，他也強調自己可以不停召開特別議程，一路到明年選舉，「所以要是有人想花納稅人的錢到處亂晃，他們得準備好一路這樣混到明年。」

不過民主黨人戲劇性出走，獲得不少支持；副總統賀錦麗12日於底特律出席一場聲援投票權的活動，則讚許德州民主黨眾議員的努力，「他們展現無比的勇氣與決心捍衛美國人民的投票權，每一位德州居民，都能通過投票發聲。」

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)也表示，拜登總統將盡一切努力，捍衛美國人的投票權，對抗壓迫人民的限制投票法案。

副總統賀錦麗(中)13日在華府歡迎「走出」的德州議會民主黨籍議員，稱讚他們的勇氣...
副總統賀錦麗(中)13日在華府歡迎「走出」的德州議會民主黨籍議員，稱讚他們的勇氣。(路透)

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