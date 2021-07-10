我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新華社：上海復星與台積電、鴻海、永齡 簽約疫苗銷售

維州夏洛茲維爾 種族衝突4年後 李將軍雕像終拆除

台駐海地大使館遇襲細節曝光 警衛躲車內助逮11名嫌犯

編譯田思怡／綜合報導
一群武裝突擊隊員7日晚上闖入中華民國駐海地大使館，當時只有一名海地籍警衛留守。警方在8日下午奪回大使館並逮捕11名嫌犯。圖為一名警衛9日從大使館大門探頭出來看。(Getty Images)
一群武裝突擊隊員7日晚上闖入中華民國駐海地大使館，當時只有一名海地籍警衛留守。警方在8日下午奪回大使館並逮捕11名嫌犯。圖為一名警衛9日從大使館大門探頭出來看。(Getty Images)

海地總統摩依士7日凌晨在他的私人住宅遭暗殺後，一群武裝突擊隊員當天晚上闖入位在不遠的中華民國駐海地大使館，當時只有一名警衛留守，這名警衛靠著機智，協助警方逮捕了11名涉嫌暗殺總統的嫌犯。

加拿大環球郵報報導，了解當時情況的一名消息人士說，這名海地籍警衛機警地躲進一輛豐田RAV4休旅車內，他立刻聯繫大使館人員，並在接下來驚恐難熬的18小時，指引使館外的警察奪回大使館並逮捕嫌犯。

消息人士說，摩依士遇刺後，警方在首都太子港追捕在逃嫌犯。當天晚上9點45分前不久，距摩依士住宅約2公里的中華民國大使館只有一名警衛留守，這時來了一幫武裝分子。

這名警衛有一把手槍，但自認寡不敵眾，在武裝分子闖進大使館後，就躲進一輛豐田RAV4休旅車內，車窗貼了隔熱紙，從外面看不到裡面，他用手機打給他的上司，上司再報警，並聯繫台灣的外交官。

這名警衛繼續在車內報告這幫武裝分子的動靜，晚上11時40分，武裝分子進入大使官邸，就在裡面安頓下來。當時這棟大使館都空無一人，由於總統遇刺，大使館暫停所有服務，所有人員都在家上班。

到了凌晨1點，警方包圍大使館，向內扔擲催淚彈，但無法將武裝分子逼出來。雙方徹夜對峙到隔天。負責外交人員安全的海地國家警察擬定大使官邸攻堅計畫，總統府警衛也參與。

根據國際外交禮儀，警方也爭求並獲得台灣政府的同意。警方在下午3點25分奪回大使館，這名警衛終於得以從那輛豐田休旅車裡出來。

在社群網路流傳的影片中，這11名被捕的嫌犯穿著牛仔褲和軍靴，身上有血跡和瘀青。他們坐在一座軍事基地的地上，雙手被反綁。

海地警方並公布照片，顯示他們被逮時攜帶數十件武器和其他工具，包括攻擊步槍、防彈衣、斧頭和鐵錘。

大使館 休旅 豐田

上一則

維州夏洛茲維爾 暴力事件4年後 李將軍雕像終拆除

延伸閱讀

重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明

重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明
海地總統命案凶嫌妻：丈夫稱去多明尼加工作

海地總統命案凶嫌妻：丈夫稱去多明尼加工作
海地總統遇刺案疑點重重 刺殺變拘提 隨扈竟不在場

海地總統遇刺案疑點重重 刺殺變拘提 隨扈竟不在場
謠傳美將廣發庇護簽證 海地民眾擠爆大使館

謠傳美將廣發庇護簽證 海地民眾擠爆大使館

熱門新聞

自總統被刺殺之後，海地政府一共擊斃3人、生俘17人，但卻還有至少8名傭兵刺客仍在逃亡。圖為其中一名被扣押的嫌犯。(歐新社)

殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭

2021-07-09 08:01
白宮發言人莎奇在媒體簡報會上表示，白宮COVID-19應變小組5日推文中秀出中華民國國旗是無心之過。(美聯社)

推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤

2021-07-08 20:05
台灣駐海地大使館。圖／取自台灣駐海地大使館臉書

華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？

2021-07-09 10:23
中國日報指稱，近日有500多名中國理工科研究生申請赴美簽證時遭拒簽。圖為位於北京的美國大使館。(美聯社)

中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒

2021-07-05 23:14
疫情減緩，賭城拉斯維加斯再現炫麗奇觀之城，遊客湧入，賭城收入創新高。(美聯社)

遊客湧入賭城 擠爆舞池…內州卻確診數飆、住院率升

2021-07-04 06:59
圖為哥倫比亞大學畢業典禮上的中國留學生。示意圖，非當事人。（新華社）

500多名中國留學生赴美簽證被拒 北京：已嚴正交涉

2021-07-06 04:22

超人氣

更多 >
密蘇里州疫情惡化…夫婦稱「打疫苗非優先考量」 雙雙染疫

密蘇里州疫情惡化…夫婦稱「打疫苗非優先考量」 雙雙染疫
打疫苗補強針？CDC、FDA聯合聲明：完成接種者不需要

打疫苗補強針？CDC、FDA聯合聲明：完成接種者不需要
川普15歲小兒子又長高了？目測超過200公分

川普15歲小兒子又長高了？目測超過200公分
重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明

重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明
海地總統遇刺案疑點重重 刺殺變拘提 隨扈竟不在場

海地總統遇刺案疑點重重 刺殺變拘提 隨扈竟不在場