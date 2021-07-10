台駐海地大使館遇襲細節曝光 警衛躲車內助逮11名嫌犯

一群武裝突擊隊員7日晚上闖入中華民國駐海地大使館，當時只有一名海地籍警衛留守。警方在8日下午奪回大使館並逮捕11名嫌犯。圖為一名警衛9日從大使館大門探頭出來看。(Getty Images)

海地總統摩依士7日凌晨在他的私人住宅遭暗殺後，一群武裝突擊隊員當天晚上闖入位在不遠的中華民國駐海地大使館 ，當時只有一名警衛留守，這名警衛靠著機智，協助警方逮捕了11名涉嫌暗殺總統的嫌犯。

加拿大環球郵報報導，了解當時情況的一名消息人士說，這名海地籍警衛機警地躲進一輛豐田 RAV4休旅 車內，他立刻聯繫大使館人員，並在接下來驚恐難熬的18小時，指引使館外的警察奪回大使館並逮捕嫌犯。

消息人士說，摩依士遇刺後，警方在首都太子港追捕在逃嫌犯。當天晚上9點45分前不久，距摩依士住宅約2公里的中華民國大使館只有一名警衛留守，這時來了一幫武裝分子。

這名警衛有一把手槍，但自認寡不敵眾，在武裝分子闖進大使館後，就躲進一輛豐田RAV4休旅車內，車窗貼了隔熱紙，從外面看不到裡面，他用手機打給他的上司，上司再報警，並聯繫台灣的外交官。

這名警衛繼續在車內報告這幫武裝分子的動靜，晚上11時40分，武裝分子進入大使官邸，就在裡面安頓下來。當時這棟大使館都空無一人，由於總統遇刺，大使館暫停所有服務，所有人員都在家上班。

到了凌晨1點，警方包圍大使館，向內扔擲催淚彈，但無法將武裝分子逼出來。雙方徹夜對峙到隔天。負責外交人員安全的海地國家警察擬定大使官邸攻堅計畫，總統府警衛也參與。

根據國際外交禮儀，警方也爭求並獲得台灣政府的同意。警方在下午3點25分奪回大使館，這名警衛終於得以從那輛豐田休旅車裡出來。

在社群網路流傳的影片中，這11名被捕的嫌犯穿著牛仔褲和軍靴，身上有血跡和瘀青。他們坐在一座軍事基地的地上，雙手被反綁。

海地警方並公布照片，顯示他們被逮時攜帶數十件武器和其他工具，包括攻擊步槍、防彈衣、斧頭和鐵錘。