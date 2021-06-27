染新冠喪失嗅覺… 研究：96%花1年恢復

據美國醫學會雜誌 (JAMA)最新刊登的一篇報告，一項最新研究證實大多感染新冠肺炎、在康復後失去嗅覺的民眾，經過一年的時間嗅覺會逐漸自然恢復。(美聯社)

根據美國 醫學會雜誌 (JAMA)最新刊登的一篇報告，一項最新研究證實大多感染新冠肺炎 、在康復後失去嗅覺的民眾，經過一年的時間嗅覺會逐漸自然恢復。

該研究針對97名確診感染新冠肺炎後，出現急性嗅覺功能喪失長達七天以上的患者，觀察他們在染疫到康復這段期間的病症，直到他們恢復嗅覺為止。

研究人員發現，有45.1%的人在四個月時表示嗅覺的功能已經完全恢復正常，但52.9%的人表示只恢復部分嗅覺，2%的人則聲稱完全沒有任何改善。

為了能加以精確地描述患者們嗅覺失靈的程度，科學家們進行更多加強客觀性的測試後，發現其實有84.3%的人嗅覺已經完全恢復正常，其中70%的人自認為他們的嗅覺只恢復部分功能；不過最後仍有八名患者還是得持續接受監測。

經過八個月後，研究人員發現，這97名患者中高達96.1%的人嗅覺已完全恢復；僅兩人在染疫後將近一年的時間，還處於嗅覺惡化或低血壓的狀態。

研究人員也補充，病患自行評估和相對客觀的檢測 結果經過比較之後出現極大的差異；但科學家們強調，兩項評估都具有同等的反饋價值。

「受新冠肺炎影響造成的嗅覺喪失問題，經過將近一年的研究獲得非常良好的進展，他們幾乎完全康復。」研究作者寫道：「隨著臨床醫師管理的確診者綜合數據愈來愈多後，更需要利用長期研究的數據進行預測和諮詢。」