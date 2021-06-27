以色列外長會布林肯 新政府上台後首次

美國國務卿布林肯(左)與以色列新任外交部長拉皮德會面。(美聯社)

美國 國務卿布林肯今天與以色列 新任外交部長拉皮德會面，這是以色列新政府近期上台後，兩國第一場面對面會議。以色列方面希望能與主要盟友華府減少爭執。

法新社報導，拉皮德（Yair Lapid）飛往羅馬（Rome），與今天抵達義大利展開歐洲3國之行的布林肯（Antony Blinken）會談。

中間派的拉皮德雖是籌組聯盟推翻資深前總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的主導者，但他延後自己接任總理的計畫。

目前美國總統拜登 （Joe Biden）政府正在推動最新談判，希望恢復2015年伊朗核子協議，但以色列強烈反對。依據這份協議，德黑蘭（Tehran）當局將大幅限制自身核子活動，換取外界承諾放寬制裁。

今年稍早，以色列與控制加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）爆發2014年以來最嚴重的衝突，雙方自5月21日起實施停火。現在拜登與布林肯也渴望維護脆弱的停火。

以巴最近這次流血衝突，引來記憶之中美國國會對以色列的最強烈批評。拜登所屬的民主黨若干國會議員指控尼坦雅胡過度動武、還支持希望改變聖城耶路撒冷（Jerusalem）微妙現狀的極右派猶太團體，因而引發這波危機。

拉皮德在6月13日上任，成為現任民族主義派總理班奈特（Naftali Bennett）旗下的外長。拉皮德指控內唐亞胡公開力挺美國前總統川普（Donald Trump）所屬的共和黨，破壞了美國昔日對以色列堅定不移的支持。

以色列新聯合政府仍認為伊朗對以色列構成重大威脅，上任後亦曾空襲加薩走廊。但新政府承諾會把以美聯盟擺第一，試圖不公開彼此的分歧。

另外，路透社報導，拉皮德這次訪問義大利一天期間，也計畫與巴林外長札亞尼（Abdullatif al-Zayani ）會談。但以色列未提供議程細節。

巴林與阿拉伯聯合大公國在美國前政府斡旋下，於去年宣布與以色列關係正常化。拉皮德預計29日、30日訪問阿聯。