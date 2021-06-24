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律師執照暫時被吊銷 朱利安尼：民主黨要我閉嘴

編譯盧炯燊/綜合24日電
前總統川普的前私人律師朱利安尼因在2020總統大選中做出「虛假、誤導性」的陳述，被紐約州上訴法院暫時吊銷律師執照。圖為他24日離開在曼哈頓上東城的家。(歐新社)
前總統川普的前私人律師朱利安尼因在2020總統大選中做出「虛假、誤導性」的陳述，被紐約州上訴法院暫時吊銷律師執照。圖為他24日離開在曼哈頓上東城的家。(歐新社)

紐約州上訴法庭24日同意律師紀律委員會的要求，暫時吊銷前總統川普私人律師、前紐約市長朱利安尼的律師執照。

上訴法庭裁定，朱利安尼作為川普的私人律師期間，在2020總統大選做出「顯然是虛假、誤導性」的陳述。

對於朱利安尼遭暫時吊銷律師執照，川普聲稱是出於政治動機的獵巫；朱利安尼其後在WABC-AM電台節目中表示，法庭的裁定是出於傳聞，又說是民主黨全國委員會策畫，目的是要他閉嘴。

法院同意律師紀律委員會認為，朱利安尼的行為威脅了公眾利益，因此暫時禁止作為執業律師的同時，還會考慮予以紀律處分。

律師紀律委員會提出暫停朱利安尼律師執照的動議，並要求法庭照准，理由是「有無可爭議的證據」表明，朱利安尼在散播選舉舞弊的說法時，向法庭、公眾和議員們做出虛假陳述，違反職業行為規則。

法庭在同意律師紀委會的要求時還表示，即使紀律處分程序尚未完成，也應立即停止他的律師職務，因為對公眾構成直接威脅；根據裁决，朱利安尼也不能作為代表客戶的律師。

上訴法庭的裁決認同紀委會指朱利安尼的不當行為是無所爭議的，其嚴重性之大，用甚麼說法來形容都不為過；裁決書提到，美國正因為2020年的選舉結果，以及拜登當選的合法性持續受攻擊，使得美國正於於四分五裂狀態。

在聆訊期間，朱利安尼聲稱沒有故意做出虛假陳述，並指他的第一修正案言論自由權受到侵犯。

但法庭駁回了這些論點，指出「為了使人們對選舉失去信心，從而導致對政府失去信心的虛假陳述，通常是會損害自由社會的正常運作。」

法庭的裁定也指出，停止朱利亞尼的執照是暫時性，最終將取決於全面正式聆訊的結果。

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