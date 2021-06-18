我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美150天打3億劑疫苗 逾1.7億人至少打1針 15州達標

柯震東生日直播 突拉房祖名 為七年前呼麻道歉

潘斯保守派活動演說 聽眾大喊「叛徒」

記者張聲肇／綜合報導
前副總統潘斯18日在保守派的「信仰與自由聯盟」高峰會上發表演說時，遭聽眾高呼「叛徒」鬧場。(美聯社)
前副總統潘斯18日在保守派的「信仰與自由聯盟」高峰會上發表演說時，遭聽眾高呼「叛徒」鬧場。(美聯社)

前副總統潘斯18日在保守派的「信仰與自由聯盟」高峰會上發表演說時，遭聽眾高呼「叛徒」(traitor)鬧場，顯見共和黨內，川普支持者仍相當不滿他在任內確認拜登當選。

「很高興又來到這麼多愛國人士聚會的場合，大家都是獻身於信仰、自由，致力邁向多數執政的同志。」他向出席人員宣告，「我是基督徒、保守派、共和黨員，依這個順序。」

這句話引來一陣掌聲，不料群眾當中「叛徒」的喊聲愈來愈大；現場人士說，部分「鬧場」者被逐出場，讓潘斯繼續發表演說。

來源：NBC News

有人敢當面罵潘斯叛徒，顯示共和黨迄今仍為川普2020年總統敗選呈現分裂。

川普及其支持者不斷質疑拜登的勝選，是基於「選舉舞弊」、「選務不公」，但卻提不出確鑿證據；即便訴諸法院，也屢吃敗仗，連遭駁回。

元月6日的國會之亂就是這派不認輸之徒在川普鼓動下，闖到國會，想要阻擋國會議員完成「確認選舉結果」的憲法程序，有些暴徒還高喊處死潘斯的口號，因為潘斯以副總統兼參院主席身分，在他們眼裡是「可以」擋下這個認證程序的。

潘斯一點也不後悔沒有幫川普達成目的，本月初在新罕布夏州演講時，他講出自己的看法：「川普總統和我離開白宮以後，談了很多次，針對那天（元月6日）的事，我不知道我們究竟可不可能有共識，不過，過去四年來我們為美國人民完成的事，我永遠都感到驕傲。」

他委婉道出和川普「若會失和」的關鍵點，卻也埋下他和共和黨激進派「確定失和」的伏筆；即使2024年川普本人不再出馬競逐總統，共和黨有意競選大位者，也不乏反對國會確認拜登勝選的保守派；潘斯也為自己2024年問鼎白宮豎立了一道「本黨障礙」。

川普 共和黨 拜登

上一則

CDC：郵輪安全警示降級 未接種者避免搭乘

延伸閱讀

美150天打3億劑疫苗 逾1.7億人至少打1針 15州完成拜登目標

美150天打3億劑疫苗 逾1.7億人至少打1針 15州完成拜登目標
拜登普亭首會 肢體專家：像優等生遇校園惡霸

拜登普亭首會 肢體專家：像優等生遇校園惡霸
白宮考慮「拜習會」蘇利文暗示10月G20是時機

白宮考慮「拜習會」蘇利文暗示10月G20是時機
保留歐記健保╱「美國人民大勝利」 拜登、民主黨大讚

保留歐記健保╱「美國人民大勝利」 拜登、民主黨大讚

熱門新聞

中國科學院武漢病毒研究所專家石正麗。(Getty Images)

石正麗接受「紐時」採訪 否認武漢實驗室外洩病毒

2021-06-15 08:51
「Delta」變種病毒或B.1.617.2變種病毒，將為未打疫苗者帶來高風險染疫的可能性。（本報資料照片）

Delta變種肆虐英國 專家憂：美7月底恐大爆發

2021-06-14 07:22
聯邦參眾兩院先後通過將6月19日訂為聯邦假日「6月節國家獨立日」，紀念美國終結奴隸制度；圖為抗議者在華府遊行檔案照。(Getty Images)

參眾兩院通過6月19日「6月節」為聯邦假日

2021-06-16 22:27
馬克宏（左）與拜登（右）12日在G7場邊舉行雙邊會談。（路透）

CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路

2021-06-12 11:58

1張圖看疫情：全美55.2%成人 完全接種疫苗

2021-06-18 03:00
拜登與普亭在日內瓦將舉行半天的會談。(美聯社)

美俄峰會結束 普亭兩項宣布讓緊張關係現趨緩曙光?

2021-06-16 14:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普認了 親口說「沒有贏」總統大選 仍考慮2024再戰

川普認了 親口說「沒有贏」總統大選 仍考慮2024再戰
華社再爆倒會 金額恐達千萬

華社再爆倒會 金額恐達千萬
最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利

最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利
秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強

秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強
如何切洋蔥不會淚流滿面？內行人傳授6技巧

如何切洋蔥不會淚流滿面？內行人傳授6技巧