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G7公報後 美國與歐盟峰會聲明重申台海和平穩定重要性

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G7公報後 美國與歐盟峰會聲明重申台海和平穩定重要性

記者張文馨／華盛頓報導
G7峰會會後聲明，美歐領導人承諾在終結疫情、貿易合作，與應對俄羅斯等領域，建立高層工作小組或對話管道。(美聯社)
G7峰會會後聲明，美歐領導人承諾在終結疫情、貿易合作，與應對俄羅斯等領域，建立高層工作小組或對話管道。(美聯社)

美國總統拜登15日與歐盟領導人舉行峰會，根據會後聲明，美歐領導人承諾在終結疫情、貿易合作，與應對俄羅斯等領域，建立高層工作小組或對話管道；美歐將協調一致與中國往來，在新疆、西藏、香港等共同關切領域合作，並強調台灣海峽和平與穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸議題。

拜登出訪歐洲這段期間，13日發布的G7公報提及台灣海峽和平穩定的重要性，並要求中國尊重新疆人權，允許香港高度自治，避免任何可能使東海與南海不穩定的片面行動；14日的北約公報提及：「中國的明確野心和獨斷行為，對於以規則為基礎的國際秩序和北約安全相關區域構成系統性挑戰。」

這紙美國與歐盟峰會聲明囊括「終結疫情」、「保護地球與促進綠色成長」、「強化貿易、投資與科技合作」，及「打造更民主和平與安全的世界」4項目標。

在有關民主的段落提到中國，聲明指出，美歐將在與中國合作、競爭與系統性敵對的各種面向，與盟友密切諮詢合作；持續在共同關切領域上合作，包括北京正在新疆與西藏迫害人權、在香港侵害自治與民主程序、經濟脅迫行為、傳播假訊息，與區域安全議題。

聲明表示，嚴正關切東海和南海情勢，強烈反對任何片面改變現況或提高緊張的意圖；重申尊重聯合國海洋法公約的重要性；強調台灣海峽和平與穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸議題；此外，「我們還將協調一致，與中方展開建設性交往，在包括氣候變遷、禁核擴散及其他特定區域議題。」

有關俄羅斯，聲明表示，各國領導人已準備好果決回應俄羅斯不間斷的負面作為與有害行動，「為協調對俄羅斯的政策與行動，我們計畫建立美國與歐盟高層對話。」

聲明譴責俄羅斯持續破壞烏克蘭與喬治亞主權、領土完整與獨立性；呼籲俄羅斯確保在其境內的外國使領館安全有效運作；敦促俄羅斯釋放所有政治犯。

針對終結新冠疫情，美國與歐盟領導人設下明年底前，全球超過三分之二民眾接種疫苗的目標，並成立疫苗與療法的製造和供應鏈工作小組，強化雙邊合作。

在關鍵供應鏈部分，雙邊同意建立美國與歐盟夥伴關係，以再平衡全球半導體供應鏈，強化美國與歐盟的供應鏈安全，並設計與製造最強大與效能最佳的半導體。

俄羅斯 美國 歐盟

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