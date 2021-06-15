不認俄中密約？普亭：對中國準備武統台灣一無所知

俄羅斯總統普亭在美國全國廣播公司（NBC）專訪時回應，「中國說了要武力解決台灣問題了嗎？沒有。」圖／環球網

國際盛傳中俄密約支持武統台灣 ，俄羅斯總統普亭 在美國全國廣播公司（NBC）專訪時回應，「中國 說了要武力解決台灣問題了嗎？沒有。」

美國總統拜登16日將會晤俄羅斯總統普亭，在見拜登前，普亭接受NBC專訪，在長達90分鐘的採訪結束前，普亭被問，「若中國武統台灣，俄作何反應？」

由於國際盛傳俄中密約，中國將以支持俄羅斯併吞克里米亞，交換俄羅斯支持中國武統台灣。

環球網報導，普亭接受NBC專訪時回應，「什麼？你知道中國準備武力統一台灣？我對此一無所知啊。」

影片來源：YouTube NBC News

他接著說，政治沒有如果，政治的話語裡，沒有「可能」或者「想要」。

普亭強調，「我對此（統一台灣）沒辦法發表評論——這不是當今世界的一個現實。」他還表示，這個問題沒有意義，因為這件事沒發生。而且「中國說了要武力解決台灣問題了嗎？沒有。」

最後，普亭指出，多年以來，中國一直在發展與台灣的關係。在兩岸問題上，有各種看法。中國有自己的看法，美國有不同的看法。台灣也可能有不一樣的形勢評估。但幸運的是，還沒有發生軍事衝突。