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拜登普亭瑞士峰會 動員4000軍警維安滴水不漏

中央社日內瓦15日綜合外電報導
美國總統拜登與俄羅斯總統普亭雙邊峰會明天在瑞士揭幕。圖為舉行高峰會的場地有保全車駐守在拉格蘭奇別墅（Villa La Grange）前廣場。美聯社
美國總統拜登與俄羅斯總統普亭雙邊峰會明天在瑞士揭幕。圖為舉行高峰會的場地有保全車駐守在拉格蘭奇別墅（Villa La Grange）前廣場。美聯社

美國總統拜登與俄羅斯總統普亭雙邊峰會明天在瑞士揭幕，這個位於歐洲的中立國啟動龐大維安，動員約4000名軍警與安全人員以確保峰會安全無虞，滴水不漏。

瑞士第一軍區司令蘭格爾（Yvon Langel）表示：「這是展示我們能耐的良機。」

這也是美國已故總統雷根（Ronald Reagan）與蘇聯時期領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）1985年在中立國瑞士首度會晤以來，美俄兩國領袖首次在日內瓦舉行如此備受矚目高峰會。

日內瓦市中心的日內瓦湖（Lake Geneva）與湖濱將全面封鎖，空域也將關閉，舉行高峰會的場地拉格蘭奇別墅（Villa La Grange）與周遭公園，被長達兩公里帶刺鐵絲網安全圍籬圍住。

維安作業動員約2000名員警，占日內瓦警力95%，還有來自瑞士各地支援警力共900人，與瑞士比鄰的數公里外法國境內，當地員警也高度戒備。

另有約1000名部隊也完成部署，同時瑞士空軍將巡弋日內瓦市上空周遭方圓50公里封鎖空域，直升機與戰機將執勤。

陸軍將在機場派駐一個營兵力，並部署地對空防空飛彈系統。

背著背包並配備自動武器著迷彩服的士兵，已在拉格蘭奇別墅外圍戒備，同時警方嗅探犬一直在檢查停靠周遭的車輛。

軍方機動雷達站部署在湖畔，這裡向來聚集著熙熙攘攘遊客，吃著冰淇淋漫步經過停泊在湖濱的小船。

在城市內各地，拜登預定下榻的五星級洲際飯店（Intercontinental Hotel）周圍的多個街區，已被帶刺鐵絲網封鎖，同時鄰近街道全面禁止停車，警方忙著指揮引導交通。

除了拜登與普亭這兩位峰會主角之外，估計雙方代表團人數介於600至800人間。

拜登 美國 普亭

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