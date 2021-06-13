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G7峰會禮物外交 拜登致贈強生美製手工單車

中央社／倫敦12日綜合外電報導
美國總統拜登11日G7高峰會上，致贈英國首相強生一輛美國手工製造的腳踏車。取材自臉書
美國總統拜登11日G7高峰會上，致贈英國首相強生一輛美國手工製造的腳踏車。取材自臉書

美國總統拜登昨天在英格蘭康瓦爾（Cornwall）七大工業國集團（G7）高峰會上，致贈英國首相強生（Boris Johnson）一輛美國手工製造的腳踏車。

強生常被人看到騎著腳踏車穿梭倫敦。

英國廣播公司（BBC）報導，這輛車身繪有英國國旗紅白藍三色的腳踏車是由費城一間小公司製造，通常該公司製造一輛單車要數月時間，但這次只有短短數天時間製作。

美國「費城詢問報」（Philadelphia Inquirer）報導，這輛腳踏車是由只有4名職員的費城公司比藍基單車工廠（Bilenky Cycle Works）製造，通常比藍基做一輛單車要花18個月，但國務院5月23日才找上他們討論單車與搭配的安全帽設計事宜，預算還只有1500美元，相當於該公司平常最低要價的1/3。

儘管如此，比藍基單車工廠老闆比藍基（Stephen Bilenky）告訴「費城詢問報」，為拉抬公司知名度，他還是接下了訂單，還有後續的一陣忙亂。

強生送給拜登的禮物，則是一幅美國反奴鬥士道格拉斯（Frederick Douglass）肖像壁畫的裱框照片。道格拉斯是19世紀廢奴運動的領導人物，而強生致贈的照片，取自英國愛丁堡壁畫小徑的其中一部分。

美國 費城 英國

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