G7峰會禮物外交 拜登致贈強生美製手工單車

美國總統拜登11日G7高峰會上，致贈英國首相強生一輛美國手工製造的腳踏車。取材自臉書

美國 總統拜登昨天在英格蘭康瓦爾（Cornwall）七大工業國集團（G7）高峰會上，致贈英國 首相強生（Boris Johnson）一輛美國手工製造的腳踏車。

強生常被人看到騎著腳踏車穿梭倫敦。

英國廣播公司（BBC）報導，這輛車身繪有英國國旗紅白藍三色的腳踏車是由費城 一間小公司製造，通常該公司製造一輛單車要數月時間，但這次只有短短數天時間製作。

美國「費城詢問報」（Philadelphia Inquirer）報導，這輛腳踏車是由只有4名職員的費城公司比藍基單車工廠（Bilenky Cycle Works）製造，通常比藍基做一輛單車要花18個月，但國務院5月23日才找上他們討論單車與搭配的安全帽設計事宜，預算還只有1500美元，相當於該公司平常最低要價的1/3。

儘管如此，比藍基單車工廠老闆比藍基（Stephen Bilenky）告訴「費城詢問報」，為拉抬公司知名度，他還是接下了訂單，還有後續的一陣忙亂。

強生送給拜登的禮物，則是一幅美國反奴鬥士道格拉斯（Frederick Douglass）肖像壁畫的裱框照片。道格拉斯是19世紀廢奴運動的領導人物，而強生致贈的照片，取自英國愛丁堡壁畫小徑的其中一部分。