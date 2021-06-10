拜登：北愛處理不好 美英關係好不了

美國總統拜登夫婦（左起）與英國首相強生夫婦10日在美英峰會前一起亮相。美聯社

美國 總統拜登 10日和英國 首相強生舉行會談，北愛爾蘭問題是會中主要議題之一。愛爾蘭裔的拜登早前已表態支持北愛爾蘭，呼籲強生遵守協議，勿在北愛問題搧風點火。宣稱要領土與經濟自由的強生若未能拿捏分寸，恐傷及美英關係。

英國泰晤士報報導，美國駐英大使蘭伯特向英國脫歐首席談判代表佛羅斯特發出「外交照會」，在這封外交正式書信中直指英國在北愛問題「搧風點火」，並警告英方，拜登不僅將在G7峰會提到此議題，甚至可能在記者會談論。

蘭伯特還在外交照會中表示：「沒有其他議題像北愛問題一樣，能團結朝野兩黨。」

北愛曾因獨立問題與英國政府交戰長達30年，1998年4月，北愛兩大派系、英國及愛爾蘭簽訂「貝爾法斯特協議」，確保北愛自治地位。

隨著英國脫歐協議而議定的「北愛爾蘭協議」，允許北愛留在歐盟單一市場，與愛爾蘭之間不設實體邊界，但英國輸往北愛的貨物須檢查。強生稱此舉「傷害英國領土與經濟的自由與完整」，不僅宣布延後協議緩衝期，甚至可能部分或全面廢除協議。

英國與歐盟對此協商未有進度，佛羅斯特和歐盟執委會副主席塞夫柯維奇9日會議不歡而散，沒有共識。

拜登早前多次向強生喊話，勿拿北愛爾蘭問題作文章，傷害好不容易得來的和平，英方應遵守「貝爾法斯特協議」。強生不願接受任何具時間限制性的協議，目前為止美國對英國的施壓也尚未奏效，雙方歧異一時半刻恐難化解。