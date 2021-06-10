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新冠死亡數今年更多 拜登:5億劑疫苗8月起分送92國

無視通膨飆升 史指收創新高

新冠死亡數今年比去年多 拜登：5億劑疫苗8月起分送92國

記者張文馨／華盛頓報導
拜登10日在英國宣布，將購買5億劑輝瑞疫苗，8月起開始分送92個落後國家。(美聯社)
拜登10日在英國宣布，將購買5億劑輝瑞疫苗，8月起開始分送92個落後國家。(美聯社)

華爾街日報報導，相較去年一整年，今年的新冠肺炎病逝者更多；即便富國疫情好轉，距離終結全球大流行仍有一段距離。美國總統拜登10日在英國宣布，將向購買5億劑輝瑞（Pfizer）新冠疫苗，8月起開始分送92個落後國家。

美國日前啟動捐贈全球8000萬劑疫苗的計畫，拜登10日會晤英國首相強生（Borris Johnson）之後，與輝瑞執行長布拉（Albert Bourla）一同舉行記者會宣布，將採購5億劑新冠疫苗捐贈給92個中低收入國家，8月開始配送，預計今年底前送出2億劑，明年上半年交付3億劑。

根據多數美國媒體9日報導，受惠國包括中低收入國家及非洲聯盟（African Union），疫苗分配將由世界衛生組織（WHO）主導的「疫苗全球取得機制」（COVAX）負責，輝瑞將按非營利價格出售這批疫苗。

在拜登宣布新的疫苗捐贈計畫之時，華爾街日報報導，今年起不到半年時間，全球新冠病逝人數就超過188萬人，根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至10日為止，今年度新冠死亡人數超越去年總和。

WHO統計，去年一整年全球因新冠死亡人數為181萬3188人，不過初步推估死亡人數至少300萬人，還有120萬統計黑數。

「當拜登與七大工業國集團領導人齊聚英格蘭，討論回應疫情的下一步時，這些數字強調了已開發與開發中國家的分歧更加嚴重。」華爾街日報報導。

華爾街日報報導，如今南美洲、亞洲與非洲佔全球每日病例超過8成、每日死亡人數的四分之三；約2%非洲人和6%的亞洲人接種至少一劑疫苗，歐盟超過4成、美國已過半數。

疫苗 美國 拜登

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