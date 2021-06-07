Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

美國全國公共電台報導，美國生技公司諾瓦瓦克斯（Novavax）研發的蛋白質次單位COVID-19疫苗最快今年夏天可供施打。 （路透）

美國 全國公共電台（NPR）報導，美國生技公司諾瓦瓦克斯（Novavax）研發的蛋白質次單位COVID-19疫苗 最快今年夏天可供施打。台灣 高端和聯亞公司所研發疫苗也是採用相同技術。

報導指出，Novavax疫苗可望成為美國市面上首支蛋白質次單位2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。它與美國現已授權使用的所有COVID-19疫苗技術不同。蛋白質次單位技術早已為人所知，且不需要特殊冷藏方式。

報導解釋，一般來說，疫苗產生效果的方式，是讓人體免疫系統以為出現病毒，實際上是出現別的東西。這就像預先警告，一旦真的病毒出現，免疫系統已準備好將它消滅。而在COVID-19的例子，代替真正病毒的是病毒中的棘蛋白。

現已在美國獲得授權開始施打的嬌生（Johnson & Johnson）、莫德納（Moderna）和輝瑞（Pfizer）等美國公司推出的COVID-19疫苗，都是用含有棘蛋白遺傳指令的方式，讓人體細胞自行製造這種蛋白質。

但蛋白質次單位疫苗當中已含有棘蛋白，不需人體再行製造；且同時內含一種佐劑，可強化免疫系統的反應，讓疫苗的防護力更高。

事實上，蛋白質次單位疫苗技術已存在多時，市面上的B型肝炎和百日咳疫苗就有用這種技術製造。

報導說，Novavax的疫苗已在美國和墨西哥進行數萬人的大規模有效性試驗，且即將完成。

Novavax研發部總裁葛倫（Gregory Glenn）最近在國際疫苗學會（International Society for Vaccines ）主辦的一場網路研討會上便透露：「我們預期第3季在英國、美國和歐洲提出使用授權申請。」