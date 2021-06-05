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全球「最低企業稅率15%」協商幕後 如何運作？

中央社／倫敦5日綜合外電報導
七大工業國集團財長今天達成具里程碑意義協議，支持創設全球最低企業稅率至少15%；美國財長葉倫在現場發表談話。(Getty Images)
七大工業國集團財長今天達成具里程碑意義協議，支持創設全球最低企業稅率至少15%；美國財長葉倫在現場發表談話。(Getty Images)

七大工業國集團（G7）財長今天達成具里程碑意義協議，支持創設全球最低企業稅率至少15%，這項協議其後可能成為世界性協議的基礎。

路透社報導，這類協議的目的是為了終結美國財政部長葉倫（Janet Yellen）所稱的「過去30年來競相壓低企業稅競賽」，因為各國競相以低稅率吸引跨國企業前往投資

★為何創設全球最低企業稅

主要經濟體希望勸阻跨國企業，不論在何處獲利，都把利潤轉移至低稅率國家。

愈來愈多源自諸如藥品專利、軟體和智慧財產權利金等無形資產收益，轉移至低稅率國家，容許跨國企業規避在其傳統母國支付較高稅款。

★談判到底在協商什麼

G7達成的協議為既有努力帶來更廣大動能。經濟合作暨發展組織（OECD）多年來，一直致力協調140國協商稅務規範事宜，以課徵跨境數位服務稅和抑制稅基侵蝕，其中包括全球最低企業稅。

OECD和20國集團（G20）希望能於今年中以前就兩者達成共識，但全球最低企業稅談判在技術上較單純也較無爭議。倘若能達成廣泛共識，任何低稅率國家勢必很難試圖阻撓協議。

OECD估計依前述兩層面協議，各國企業在全球最終將多支付500億至800億美元稅款，而全球最低企業稅的稅收將占其中大部分。

★全球最低企業稅如何運作

全球最低企業稅率將適用於海外獲利。

各國政府仍能依其意願訂定國內企業稅率，但如果企業在特定國家支付較低稅率，則它們的母國政府可以追徵「補足」至最低稅率，消除轉移利潤的好處。

OECD上個月曾表示，各國政府廣泛同意全球最低企業稅的基本設計，但對稅率則意見分歧。稅務專家指出，稅率是最棘手議題，儘管G7達成協議為大約稅率至少15%帶來強大動能。

其他仍待協商事項包括是否應涵蓋投資基金和房地產投資信託、何時適用新稅率以及確保不違反旨在遏阻稅基侵蝕的美國稅改等。

★未來動向

預定7月在威尼斯（Venice）登場的G20集會將可見到G7所達成協議，是否受到全世界最大已開發和開發中國家廣泛支持。

仍有很多細節待敲定，包括決定哪些跨國企業如何適用全球最低企業稅等指標。

G7公報目前就不同國家對大型科技企業課徵數位服務稅一事抱持開放態度，而美國希望一旦全球最低企業稅到位，就儘快取消數位服務稅。

G7公報僅表示，應該「就適用此新國際稅務規範和移除所有數位服務稅展開適切協調」。

任何最終協議都可能會對低稅率國家和避稅地區帶來重大影響。

愛爾蘭經濟一向受惠於來自跨國企業湧入的數十億美元計投資。一直抗拒歐洲聯盟試圖統一稅務規則的都柏林當局，不太可能會輕易接受較高的最低率稅。

但低稅率國家的抗拒，不太可能搞砸整體談判，比較可能的是極力爭取最低稅率儘可能接近12.5%，或尋求特定豁免。

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