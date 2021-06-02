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選前幫川普付外遇「遮羞費」小報挨罰15萬 川普沒違法

編譯郭宣含／綜合2日電
「美國媒體」因替2016年川普付封口費給「花花公子」雜誌前模特兒凱倫‧麥克道格(圖)而被罰款。(Getty Images)
「美國媒體」因替2016年川普付封口費給「花花公子」雜誌前模特兒凱倫‧麥克道格(圖)而被罰款。(Getty Images)

聯邦選舉委員會(FEC)罰小報「國家詢問報」(National Enquirer)母公司18萬7500元，因其2016年在「知情且有意」的情況下付款給自稱為前總統川普的外遇對象而違反選舉法，但川普與其競選團隊則無違法。

美國媒體」 (American Media Inc.)2016年付款給「花花公子」(Playboy)雜誌前模特兒凱倫•麥克道格(Karen McDougal)，因她宣稱與川普在選舉前幾年有過外遇；非營利組織「共同目標」(Common Cause)提出訴訟逾三年後，終於在1日獲FEC通知裁決結果。

該組織控告美國媒體於2016年選舉前幾個月，支付15萬元封口費給麥克道格，這筆錢形同企業非法贊助川普總統選舉；選民投票前，據了解這筆錢成功壓住麥克道格，得以讓她聲稱與川普有過外遇的新聞不外傳。

根據FEC提供給「共同目標」的文件，FEC於5月發現美國媒體與其前執行長派克(David Pecker)違法競選財務法，而且他們與川普前私人律師柯恩(Michael Cohen)商討後才支付該筆封口費。

FEC結論指出，美國媒體、派克與川普競選團隊合作，因為他們曾聯繫柯恩，柯恩則向美國媒體保證可以報銷與麥克道格有關的費用；柯恩2018年因主導這起非法捐獻而被判有罪，川普則否認與麥克道格有關係。

FEC考慮對川普、川普競選團隊和川普集團採取行動，但FEC的六名委員經常呈現黨派分歧，共和黨指派委員阻擋這類行動，並稱「緊追這些事情不放並非有效利用本委員會的資源。」最後FEC未獲足夠票數認定川普與其競選團隊違法。

「共同目標」政策與訴訟主席萊恩(Paul Ryan)高呼這是民主的勝利，但他也表示，FEC未能讓川普與其競選團隊為違法負責，凸顯FEC失能。

萊恩指出，FEC處理成人片女星「風暴丹尼爾斯」(Stormy Daniels)一案時，也未深究川普是否違反競選財務法；「FEC再次證明自己無法完全執行國會通過的競選財務法」。

FEC文件的進步內容，估計會在30天內公布。

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