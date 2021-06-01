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200萬劑疫苗6月底前抵台 大規模接種計畫2日公布

中國三孩政策：懷胎救國生育大躍進 可行嗎？

有疫苗還不夠 各國企業競相開發新冠肺炎療法

編譯林奇賢／綜合外電
吉立亞（Gilead）開發出的抗病毒藥品瑞德西韋（Remdesivir），是目前治療新冠肺炎的主要替代藥物。 路透
吉立亞（Gilead）開發出的抗病毒藥品瑞德西韋（Remdesivir），是目前治療新冠肺炎的主要替代藥物。 路透

由於新冠疫苗不能完全防止染疫，因此各國一直在加快研發治療新冠肺炎的腳步，除大型藥廠之外，新創公司也加入這場競賽，大家都想拔得頭籌，盼藉此扭轉防疫的戰況。

日本每日新聞報導，雖然各界對新冠疫苗寄予厚望，但疫苗卻不能讓接種者完全免疫，像是印度洋島國塞席爾的疫苗覆蓋率雖達60%，新增確診病例卻仍竄升。因此，開發出特效藥勢在必行。目前是以治療伊波拉病毒而開發的瑞德西韋頂著用，然而藥量需比治療伊波拉來得大，因此有引發副作用的高風險，且患者並須住院治療，因為瑞德西韋要用靜脈注射來治療，此外還有不少其他的問題。

目前美國藥廠輝瑞在開發新冠療法上略為領先。輝瑞執行長博爾拉4月底接受CNBC採訪時表示，若得到批准，該公司治療新冠肺炎的口服藥，在今年底前便能在全美取得。這款藥3月開始進行臨床試驗，預計能藉由抑制讓新冠病毒在體內增生的酵素活性，讓確診者的症狀不會愈來愈嚴重。

另一方面，英國首相強生4月20日宣布，英國當局「正組建新的團隊，積極找出抗病毒療法，最快今秋推出。英國政府盼這個「前景可期的新藥」，不僅能用於治療確診者，還可用於預防與確診病患同住者染疫。

新創公司也想開發出治療方式，而他們的優勢在於利用大學的先進技術，以及可迅速制定決策。例如，由東京大學培育出的生技新創PeptiDream，正在研發特殊的胜肽化合物，以阻擋新冠病毒入侵細胞，最快在今年底進行臨床試驗。

疫苗 英國 瑞德西韋

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