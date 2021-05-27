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拜登追查新冠起源 臉書：不再刪新冠病毒人造相關訊息

編譯羅方妤／即時報導
美國總統拜登26日下令追查新冠病毒起源，社交媒體巨擘臉書也宣布不再移除平台上關於新冠病毒是人造的訊息。路透
美國總統拜登26日下令追查新冠病毒起源，社交媒體巨擘臉書也宣布不再移除平台上關於新冠病毒是人造的訊息。路透

由於美國總統拜登先前收到幾個新冠病毒起源的判定眾說紛紜，有的說病毒來自於自然界，有的認為是實驗室事故，因此他在26日要求情報部門在90天內提出新冠病毒起源的新報告。CNN報導，社交媒體巨擘臉書（Facebook）26日也表示，他們將不再移除平台上關於新冠病毒是人造的訊息。

臉書一名發言人說：「有鑑於新冠病毒起源調查持續及諮詢公衛專家後，我們將不再從臉書應用程式刪除新冠病毒是人為的訊息。我們正持續和衛生專家合作追蹤疫情發展，也會在新事實和趨勢出現時修改我們的政策。」

臉書今年2月曾表示，他們諮詢「主要衛生組織，包括世界衛生組織（WHO）」後，將刪除平台上關於新冠病毒人造的訊息。

臉書政策轉彎 不再禁用戶稱新冠病毒為「人造產物」

編譯周辰陽／即時報導

美國媒體與學界人士對新冠疫情源頭的態度出現鬆動，不再排斥「從實驗室流出」的說法，拜登總統26日指示情報圈90日內提出新報告，社群媒體巨頭臉書也跟著更新政策，允許用戶指稱新冠病毒可能起源自中國的武漢病毒研究所。

臉書此前禁止用戶在貼文暗示新冠病毒是人造產物，在26日的一篇部落格貼文表示，「鑑於新冠病毒起源調查正在進行，又諮詢過公衛專家，我們將不再從我們的App移除新冠病毒是人造或製造的說法」。

臉書2020年4月宣布，對「新冠病毒的有害假訊息」實施限制，今年2月又擴大取締指稱病毒為人造在內的貼文，指該公司不允許新冠疫苗相關的陰謀論。

但在最新部落格貼文中，臉書稱該公司「持續跟公衛專家合作，以跟上疫情大流行的不斷發展本質，並隨著新事實與浮現趨勢定期更新政策」。

臉書 疫情 拜登

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