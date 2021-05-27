拜登追查新冠起源 臉書：不再刪新冠病毒人造相關訊息
由於美國總統拜登先前收到幾個新冠病毒起源的判定眾說紛紜，有的說病毒來自於自然界，有的認為是實驗室事故，因此他在26日要求情報部門在90天內提出新冠病毒起源的新報告。CNN報導，社交媒體巨擘臉書（Facebook）26日也表示，他們將不再移除平台上關於新冠病毒是人造的訊息。
臉書一名發言人說：「有鑑於新冠病毒起源調查持續及諮詢公衛專家後，我們將不再從臉書應用程式刪除新冠病毒是人為的訊息。我們正持續和衛生專家合作追蹤疫情發展，也會在新事實和趨勢出現時修改我們的政策。」
臉書今年2月曾表示，他們諮詢「主要衛生組織，包括世界衛生組織（WHO）」後，將刪除平台上關於新冠病毒人造的訊息。
臉書政策轉彎 不再禁用戶稱新冠病毒為「人造產物」
編譯周辰陽／即時報導
美國媒體與學界人士對新冠疫情源頭的態度出現鬆動，不再排斥「從實驗室流出」的說法，拜登總統26日指示情報圈90日內提出新報告，社群媒體巨頭臉書也跟著更新政策，允許用戶指稱新冠病毒可能起源自中國的武漢病毒研究所。
臉書此前禁止用戶在貼文暗示新冠病毒是人造產物，在26日的一篇部落格貼文表示，「鑑於新冠病毒起源調查正在進行，又諮詢過公衛專家，我們將不再從我們的App移除新冠病毒是人造或製造的說法」。
臉書2020年4月宣布，對「新冠病毒的有害假訊息」實施限制，今年2月又擴大取締指稱病毒為人造在內的貼文，指該公司不允許新冠疫苗相關的陰謀論。
但在最新部落格貼文中，臉書稱該公司「持續跟公衛專家合作，以跟上疫情大流行的不斷發展本質，並隨著新事實與浮現趨勢定期更新政策」。
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