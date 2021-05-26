美對中政策轉變 印太總監：交往已到盡頭 競爭取而代之

白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）。路透

白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯26日說，美中「交往」(engagement)時代已走到盡頭，美對中政策接下來會在一套新的「戰略參數」下運作，其主導的機制就是「競爭」；坎伯提出這項全新對中論述的同一天，拜登 總統也下令情報單位，在90天內加強調查新冠病毒起源；拜登政府近日突然轉向，藉調查新冠病毒起源劍指中國 ，動機、目的和接下來的發展備受關注。

拜登給90天期限 複查新冠起源

新冠病毐外洩自中國武漢病毒實驗室，一向是川普政府的主要立論，拜登政府上任後並未延續此主張，但近日卻出現並逐漸強化新冠病毒自武漢實驗室外洩的說法，連一直否認此說的白宮醫療顧問佛奇(Anthony Fauci)也改口。

拜登26日透過聲明表示，他上任後曾要求情報單位分析病毒起源，不排除動物宿主或實驗室意外；不過，情報單位總結兩種可能的情況，沒有最終結論。

「我已經要求情報單位加倍蒐集並分析手上訊息，力求貼近最終結論。」拜登說，情報單位90天內需向他報告。

拜登表示，報告內容應包括進一步調查可能觸及的領域、中國要回答的問題；美國 將會與全球理念相近夥伴合作，推動中國參與這項全面、透明、證據為基礎的國際調查，並促使中國提供相關資料和證據的檢視管道。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

中國不配合？白宮：持續要求合作

若中國依然不配合，美國是否要祭出懲罰手段？白宮副發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)表示，不會對此先判斷或預告，「中國並不透明，他們需要做更多的事。」尚皮耶說，這是美方一貫立場，也會在接下來幾個月持續要求中方合作。

就在拜登發布聲明沒多久，坎伯(Kurt Campbell)參加史丹佛大學亞太研究所線上活動表示，「隨著全球第二大經濟體中國在其國家主席習近平的緊縮控制下，美國進入與中國激烈競爭時期。」

「被廣泛形容為『交往』的時代已經走到盡頭。」坎伯說，美國如今的對中政策，將是在一套「戰略參數」(strategic parameters)下運作，其主導的機制(dominant paradigm)，就是「競爭」。

彭博報導，坎伯表示，習近平是美中關係新方針的核心，他形容習近平是「意識形態強烈，且並不感性」，「對經濟也不是極度感興趣」

美處理中政策 坎伯：盟國是核心

坎伯3月18日隨國務卿布林肯（Antony Blinken）與國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），在阿拉斯加與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、中國外交部長王毅會談，雙方從開場就唇槍舌戰，會議結束沒幾天，美國宣布和歐盟、英國、加拿大等國，共同制裁中國新疆官員。

坎伯說，習近平打破中共40年來的集體領導制度，楊潔篪和王毅雖主責外事，實際上不在核心圈。

坎伯表示，接下來幾年內，美國處理對中政策時，盟國是核心；「我們認為，跟一個愈發自信的中國接觸的最好辦法，就是與盟國、夥伴與友人合作，最佳的中國政策就是好的亞洲政策。」

戰略、經濟、軍事 美首度充分轉移

坎伯表示，這是美國首度將戰略焦點、經濟利益和軍事力量，更充分轉移到印太地區。

美國副國務卿雪蔓(Wendy Sherman)近日訪歐，與歐盟對外事務部秘書長薩尼諾(Stefano Sannino)舉行高層會議討論中國；同意彼此對中關係囊括合作、競爭與系統性敵對的多樣元素，聯合新聞稿言及關切新疆、西藏、香港，與台灣有意義參與國際組織活動的重要性。