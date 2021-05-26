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福斯新聞：拜登政府喊停國務院新冠病毒起源調查

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福斯新聞網：國務院新冠病毒起源調查被拜登政府喊停

記者顏伶如／綜合報導
圖為武漢病毒研究所外有安全人員守衛。美聯社
圖為武漢病毒研究所外有安全人員守衛。美聯社

福斯新聞網(Fox News)26日報導，前總統川普任內的國務院武器管制局(Bureau of Arms Control, Verification and Compliance)，在國務卿龐培歐(Mike Pompeo)指示下展開新冠病毒起源調查，追究病毒是否從武漢實驗室外洩，但調查行動在拜登政府上台後已經喊停。報導指出，拜登政府今年2月及3月間聽取調查小組初步結論簡報之後，決定讓調查行動畫下句點。負責國務院新冠病毒調查的承包商艾希爾(David Asher)發表聲明表示，調查發現「確實有著重大嫌疑的相當理由(probable cause)」。

福斯新聞網報導，艾希爾曾參與追查巴基斯坦「核彈之父」卡迪爾汗(Abdul Qadeer Khan)資金流向、北韓核武計畫及蓋達組織(Al-Qaeda)高層領袖等調查，但後來艾希爾自己也成為國務院官員檢視目標。

艾希爾對福斯新聞網發表聲明說，參與國務院新冠病毒來源調查期間，某些國務院官員對於病毒可能與中國生物武器計畫有關的推論，刻意淡化處理。

他說：「我們無法確知武漢發生了什麼事，但我們有理由展開調查並提出問題。」他表示，如同國務院今年1月15日發布聲明所言，加上後續資料曝光以及過去幾個月來的專家分析，調查發現「確實有著重大嫌疑的相當理由」。

以包商身份主持新冠病毒起源調查行動的艾希爾，曾參與1月15日龐培歐備忘錄擬稿，援引資料來自解密情資。艾希爾已於川普任期尾聲離開調查行動。

福斯新聞網報導，拜登政府對於新冠病毒起源的調查，目前是由白宮國家安全會議(National Security Council)主持。

艾希爾對福斯新聞網發表聲明指出：「中國共產黨顯然參與了大規模掩飾行動，隱瞞新冠病毒能夠人傳人的特質。」他說，掩飾行動一直持續著，包括拒絕世界衛生組織(WHO)取得訊息，拒絕接受美國疾病管制暨預防中心(CDC)協助，不願透露病毒危險、持續不斷、具有致命威脅的特質，導致美國民眾、全球民眾以及中國公民都受到重大傷害。

他表示，不明白為何拜登政府對於公平且準確的病毒起源調查產生懷疑，而如今越來越多重量級科學家則紛紛要求對病毒起源展開調查。

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