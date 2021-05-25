莫德納宣布自家疫苗 對12至17歲青少年安全有效

莫德納藥廠表示，臨床試驗結果顯示，莫德納新型冠狀病毒疫苗對12至17歲青少年有效，且未出現新的或重大安全問題。(美聯社)

美國 藥廠莫德納 （Moderna）今天表示，臨床試驗結果顯示，莫德納新型冠狀病毒疫苗 對12至17歲青少年有效，且未出現新的或重大安全問題。

路透社報導，莫德納的臨床試驗針對3732名青少年進行2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗評估，年齡介於12至17歲間，其中2/3接種莫德納疫苗，剩下1/3施打安慰劑。

莫德納在先前對成人的大型第3期臨床試驗中，證實其疫苗防護力達94.1%，這次試驗主要目的是產生相當於先前試驗的免疫反應。

研究人員發現，在施打第2劑疫苗兩周後，疫苗接種組沒有任何染疫病例，安慰劑組則出現4起染疫病例，根據莫德納成人臨床試驗的病例定義，顯示防護效力達100%。

研究人員也未發現新的安全問題。在注射第2劑疫苗後，最常見副作用包括頭痛、疲勞、身體痠痛及發冷。

莫德納疫苗已獲批准對18歲以上成人施打，這次臨床試驗可能為莫德納疫苗於7月獲得緊急使用授權舖路，成為繼輝瑞（Pfizer）疫苗後，獲准對學齡孩童施打的第二支疫苗。

莫德納表示，將在6月初向美國食品暨藥物管理局（FDA）及全球其他監管機構，提交其關於青少年的研究結果，爭取緊急使用授權。