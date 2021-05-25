我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信

莫德納宣布自家疫苗 對12至17歲青少年安全有效

莫德納宣布自家疫苗 對12至17歲青少年安全有效

中央社芝加哥25日綜合外電報導
莫德納藥廠表示，臨床試驗結果顯示，莫德納新型冠狀病毒疫苗對12至17歲青少年有效，且未出現新的或重大安全問題。(美聯社)
莫德納藥廠表示，臨床試驗結果顯示，莫德納新型冠狀病毒疫苗對12至17歲青少年有效，且未出現新的或重大安全問題。(美聯社)

美國藥廠莫德納（Moderna）今天表示，臨床試驗結果顯示，莫德納新型冠狀病毒疫苗對12至17歲青少年有效，且未出現新的或重大安全問題。

路透社報導，莫德納的臨床試驗針對3732名青少年進行2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗評估，年齡介於12至17歲間，其中2/3接種莫德納疫苗，剩下1/3施打安慰劑。

莫德納在先前對成人的大型第3期臨床試驗中，證實其疫苗防護力達94.1%，這次試驗主要目的是產生相當於先前試驗的免疫反應。

研究人員發現，在施打第2劑疫苗兩周後，疫苗接種組沒有任何染疫病例，安慰劑組則出現4起染疫病例，根據莫德納成人臨床試驗的病例定義，顯示防護效力達100%。

研究人員也未發現新的安全問題。在注射第2劑疫苗後，最常見副作用包括頭痛、疲勞、身體痠痛及發冷。

莫德納疫苗已獲批准對18歲以上成人施打，這次臨床試驗可能為莫德納疫苗於7月獲得緊急使用授權舖路，成為繼輝瑞（Pfizer）疫苗後，獲准對學齡孩童施打的第二支疫苗。

莫德納表示，將在6月初向美國食品暨藥物管理局（FDA）及全球其他監管機構，提交其關於青少年的研究結果，爭取緊急使用授權。

疫苗 莫德納 美國

上一則

布林肯：美國將助加薩重建 不會讓哈瑪斯受益援助

下一則

密州長餐廳群聚被抓包 道歉後解禁平眾怒

延伸閱讀

研究：俄羅斯衛星-V疫苗有效對抗巴西變種病毒

研究：俄羅斯衛星-V疫苗有效對抗巴西變種病毒
英媒：亞洲國家缺疫苗 因政治壓力低、沒大製藥公司

英媒：亞洲國家缺疫苗 因政治壓力低、沒大製藥公司
柯文哲狀況外？中央駁疫苗剩2瓶 北市：7千多劑在醫院

柯文哲狀況外？中央駁疫苗剩2瓶 北市：7千多劑在醫院
柯文哲：北市疫苗僅剩下2瓶 中央：41萬劑AZ 27日施打

柯文哲：北市疫苗僅剩下2瓶 中央：41萬劑AZ 27日施打

熱門新聞

世界衛生組織的專家組2月曾訪問武漢病毒實驗室，溯源新冠病毒。(路透)

病毒來自武漢實驗室？WSJ ：3研究員2019年11月曾住院 有新冠症狀

2021-05-23 20:44
國家過敏和傳染病研究院院長佛奇在最近一次活動上發言，首次改口 稱他不相信新冠病毒來自大自然的說法，要調查「中國發生了什麼」。(路透)

佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼

2021-05-24 06:06
微軟創辦人比爾蓋茲(後右一)與梅琳達(後左一)結束27年的婚姻，蓋茲曾表示，將留給三名子女各1000萬元，但梅琳達希望為子女爭得更多遺產。圖為蓋茲全家福。(取材自臉書)

為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常

2021-05-18 09:15
CDC主任瓦倫斯基19日表示，新冠病毒有可能來自實驗室，但多數冠狀病毒來自動物；CDC也公布確診病例再降低，截至18日，七日平均為3萬1200人。(歐新社)

追新冠疫源 CDC主任：有可能來自實驗室

2021-05-20 09:43
紐約時報以「美國如何暫時打敗變種病毒」為題，引述專家分析背後綜合原因。(Pexels)

專家綜合4個原因 美暫躲過變種危機

2021-05-19 09:57

1張圖看疫情：全美確診3314萬 49.4%民眾已打1劑疫苗

2021-05-25 03:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去

赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去
花用硬幣前看一眼 它可能價值數萬倍

花用硬幣前看一眼 它可能價值數萬倍
「難道社會幫忙付？」拜登學貸豁免跳票 衝擊4200萬人

「難道社會幫忙付？」拜登學貸豁免跳票 衝擊4200萬人
鑽石吧華人雙屍案兇嫌被捕 警方證實是家庭成員

鑽石吧華人雙屍案兇嫌被捕 警方證實是家庭成員
53歲女星不穿衣服辣照流出 網暴衝：身材一流

53歲女星不穿衣服辣照流出 網暴衝：身材一流