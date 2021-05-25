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1張圖：美確診3314萬 49.4%已打1劑疫苗

逾60國提案籲WHA開特別會議 審議防範疫情大流行條約

中央社／布魯塞爾25日專電

世界衛生大會（WHA）開議第2天，包括美國及歐洲聯盟等近60國聯手提案，擬在今年11月召開世衛大會特別會議，審議一項防範疫情大流行的全球條約，以協調國際應對重大突發公衛事件。

WHA今天議程將討論突發公共衛生事件防範和應對，而由美國、歐盟、英國、澳洲及加拿大等近60國提出的「舉行世界衛生大會特別會議，審議制定防範和應對疫情大流行公約、協定或其他國際文書」草案特別受矚。

提案內容指出，擬在2021年11月29日至12月1日在WHO總部以實體方式舉行WHA特別會議，但若無法舉行面對面特別會議，則舉行視訊會議。這項特別會議主旨是建立防範和應對疫情大流行公約、協定等起草和談判工作。

由於世界衛生組織（WHO）在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫前爆發之初提出的應對建議不被各國接受，例如WHO當時一再強調，建議各國盡可能不要對貿易及旅行進行限制，但各國認為限制旅行是防堵病毒的有效措施。

此外，各國也認為疫情資訊需要更加透明，但WHO數度派往中國的調查工作小組發表的報告遭到外界質疑資訊不足。國際合作強化應對疫情的呼聲高。

因此，歐盟在今年3月發動一項疫情大流行全球條約倡議，隨後得到包括法國、德國、英國、韓國和南非等25國國家領袖支持，盼推動成立一個關於疫情大流行的全球條約，以增強疫情透明度、問責制及國際的共同責任。

在11月審議防範疫情大流行全球條約前，各國將持續討論條約內容，歐洲及美國的立場為何也備受矚目。

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