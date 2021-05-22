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南韓要生產莫德納疫苗了 與三星簽約 供美以外市場

南韓要生產莫德納疫苗了 今與三星簽約 供貨美以外市場

編譯田思怡／即時報導
美國莫德納公司22日與三星生物製劑公司在華府簽署協議，莫德納將妥託三星生物製劑在南韓生產莫德納新冠疫苗。(路透)
美國莫德納公司22日與三星生物製劑公司在華府簽署協議，莫德納將妥託三星生物製劑在南韓生產莫德納新冠疫苗。(路透)

韓聯社報導，南韓三星集團的三星生物製劑公司(Samsung Biologics)22日與美國莫德納公司(Moderna, Inc.)在華府簽署協議，莫德納將妥託三星生物製劑在南韓生產莫德納新冠疫苗

莫德納公司也發表聲明表示，雙方簽訂「製造服務與供應協議」，三星生物製劑將負責莫德納mRNA疫苗的大規模填裝和完成階段生產。

根據協議，雙方將立即在三星的仁川廠進行技術轉移，利用先進的無菌填裝、貼標籤和包裝生產線，支援生產數億劑的疫苗，自今年第3季起，供應美國以外的市場。

三星生物製劑執行長約翰．林表示，感謝莫德納選擇三星做為生產此重要疫苗的填裝和完成階段夥伴，由於將此疫苗供應給全球極具緊迫性，預定在今年下半年初開始生產。

簽約儀式在華府的一項韓美疫苗夥伴活動上舉行，正在美國訪問的南韓總統文在寅也出席儀式，其他出席者包括三星生物製劑執行長約翰．林、莫德納執行長班塞爾( Stephane Bancel)、另一美國疫苗製造公司諾瓦瓦克斯執行長厄克(Stanley Erck)等人。

青瓦台表示，這項協議有助於莫德納疫苗在南韓的穩定供應。南韓已向莫德納採購4000萬劑。

文在寅表示，他與美國總統拜登在前一天的高峰會上，同意建立全球疫苗夥伴關係，南韓政府將全力支持疫苗的研發與製造商，目標將南韓打造為「全球疫苗生產中心」。

疫苗 莫德納 三星

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