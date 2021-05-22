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與文在寅會談超時太久 拜登幕僚傳紙條提醒

中央社／首爾22日電
文在寅與拜登21日下午進行會談。（美聯社）
文在寅與拜登21日下午進行會談。（美聯社）

南韓總統文在寅訪美，與美國總統拜登於當地時間21日下午進行會談，韓媒報導，拜登致詞時透露兩人對談時間超時，因此收到幕僚提醒紙條，間接證明韓美之間待討論事項相當多。

韓聯社報導，這次韓美峰會分為單獨會談、少數會談及擴大會談等3部分進行，由文在寅及拜登單獨進行的會談時間原訂為20分鐘，最後加上不在預告範圍內的午餐時間共進行37分鐘。

少數會談及擴大會談也都較預定時間延長，計入移動時間，兩名領袖在這次峰會會談時間共超過3小時。加上向韓戰參戰軍人授予名譽徽章儀式及會後共同記者會的時間，文在寅共在白宮停留5小時40分鐘。

拜登在擴大會談前致詞提及前兩個會談環節：「因為有太多議題，談了很久，我還收到幕僚傳來紙條提醒『對話時間過長』。」青瓦台國民溝通首席秘書鄭萬昊之後補充說明，拜登當時認為會議內容有益，指示延長會議時間。

報導指出，峰會會議時間延長，也代表兩國時間須由領導人出面解決的敏感議題相當多。這次會中雙方談及議題包括北韓核武問題等朝鮮半島議題，疫苗合作關係，建構半導體、電池供給網建構合作等，同時也就韓美導彈方針解除限制達成共識。

韓媒也將這次峰會與早一個月進行的美日峰會做比較。從拜登在推特上傳的照片能看到，拜登與文在寅圍坐在小圓桌兩端共進午餐，因解除口罩令，兩人都不需戴口罩，笑得十分燦爛，與一個月前拜登帶著兩層口罩，與日本首相菅義偉遙坐長桌兩端吃漢堡的氛圍大相逕庭。

菅義偉訪美時，受限於社交距離規範與口罩令，與拜登都必須戴著口罩，不能太過接近，除會談外未能安排其他活動。同樣完成兩劑疫苗接種的拜登與文在寅互動則相較親近，除會談不必戴口罩、座位鄰近，一同出席授予韓戰軍人獎章儀式時也能看到握手、比肩合照等樣貌。

拜登 口罩 文在寅

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