與文在寅會談超時太久 拜登幕僚傳紙條提醒

南韓總統文在寅 訪美,與美國總統拜登 於當地時間21日下午進行會談,韓媒報導,拜登致詞時透露兩人對談時間超時,因此收到幕僚提醒紙條,間接證明韓美之間待討論事項相當多。

韓聯社報導,這次韓美峰會分為單獨會談、少數會談及擴大會談等3部分進行,由文在寅及拜登單獨進行的會談時間原訂為20分鐘,最後加上不在預告範圍內的午餐時間共進行37分鐘。

少數會談及擴大會談也都較預定時間延長,計入移動時間,兩名領袖在這次峰會會談時間共超過3小時。加上向韓戰參戰軍人授予名譽徽章儀式及會後共同記者會的時間,文在寅共在白宮停留5小時40分鐘。

拜登在擴大會談前致詞提及前兩個會談環節:「因為有太多議題,談了很久,我還收到幕僚傳來紙條提醒『對話時間過長』。」青瓦台國民溝通首席秘書鄭萬昊之後補充說明,拜登當時認為會議內容有益,指示延長會議時間。

報導指出,峰會會議時間延長,也代表兩國時間須由領導人出面解決的敏感議題相當多。這次會中雙方談及議題包括北韓核武問題等朝鮮半島議題,疫苗合作關係,建構半導體、電池供給網建構合作等,同時也就韓美導彈方針解除限制達成共識。

I was honored to host H.E. Moon Jae-in, President of the Republic of Korea. The alliance between our two nations is stronger than ever and the linchpin of peace, security, and prosperity for Northeast Asia, the Indo-Pacific, and the world. pic.twitter.com/J7fdqgoQQn