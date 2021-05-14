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中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸

中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸

中國新聞組／北京15日電
圖為天問一號著陸模疑圖。(取材自新華網)
圖為天問一號著陸模疑圖。(取材自新華網)

中國國家航天局消息，科研團隊根據祝融號火星車發回遙測信號確認，火星探測器「天問一號」15日已成功著陸於火星烏托邦平原南部預選著陸區，標誌著中國首次火星探測任務著陸火星取得圓滿成功。BBC指出，中國將成為全球第二個成功派出探測車到火星的國家。

來源：CCTV中国中央电视台 YouTube

中國青年報報導，凌晨1時許，天問一號探測器在停泊軌道實施降軌，機動至火星進入軌道。4時許，著陸巡視器與環繞器分離，歷經約3小時飛行後，進入火星大氣，經過約9分鐘的減速、懸停避障和緩衝，成功軟著陸於預選著陸區。兩器分離約30分鐘後，環繞器進行升軌，返回停泊軌道，為著陸巡視器提供中繼通信。

後續，祝融號火星車將依次開展對著陸點全局成像、自檢、駛離著陸平台並開展巡視探測。

中國首次火星探測任務於2016 年正式批復立項，計畫通過一次任務實現火星環繞、著陸和巡視，對火星進行全球性、綜合性的環繞探測，在火星表面開展區域巡視探測。

天問一號探測器自2020年7月23日成功發射以來，在地火轉移階段完成了一次深空機動和4次中途修正，於2月10日，成功實施火星捕獲，進入大橢圓環火軌道，成為中國第一顆人造火星衛星。

「天問一號」在火星著陸的模擬圖。(取自澎湃新聞)
「天問一號」在火星著陸的模擬圖。(取自澎湃新聞)

「天問一號」成功著陸後，搭載的科學載荷將開機，在火星表面巡視探測。此為模擬圖。(...
「天問一號」成功著陸後，搭載的科學載荷將開機，在火星表面巡視探測。此為模擬圖。(取自澎湃新聞)

2021年2月24日，天問一號探測器成功實施第三次近火制動，進入周期2個火星日的火星停泊軌道後，對火星開展全球遙感探測，並對預選著陸區進行詳查，探測分析地形地貌、沙塵天氣等，為著陸火星做準備。

國家航天局的消息稱，火星探測風險高、難度大，探測任務面臨行星際空間環境、火星稀薄大氣、火面地形地貌等挑戰，同時受遠距離、長時延的影響，著陸階段存在環境不確定、著陸程序複雜、地面無法干預等難點。

天問一號任務突破了第二宇宙速度發射、行星際飛行及測控通信、地外行星軟著陸等關鍵技術，實現了中國首次地外行星著陸，是中國航天事業發展中又一具有重大意義的里程碑。

中國國家航天局2020年12月16日發布火星探測器「天問一號」影像。美聯社
中國國家航天局2020年12月16日發布火星探測器「天問一號」影像。美聯社

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