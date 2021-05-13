中國經濟脅迫 美國務卿：不會讓澳洲獨自面對

美國國務卿布林肯(圖)今天表示，不會讓澳洲獨自面對中國的經濟脅迫。美聯社

美國 國務卿布林肯今天表示，不會讓澳洲 獨自面對中國 的經濟脅迫。澳洲外長潘恩則表示，盼與中國建立建設性關係，但不會在國家安全或主權上妥協。

布林肯（Antony Blinken）今天在國務院與來訪的潘恩（Marise Payne）進行雙邊會談，兩人會後並召開聯合記者會。

面對中國對澳洲經濟脅迫，布林肯表示，美國不會讓澳洲獨自在場上面對。美國也清楚向中國表明，這類針對美國最密切夥伴與盟友的行動，將阻礙美中關係改善。

潘恩則表示，澳洲希望與中國建立建設性關係，以討論彼此的歧見並尋求共同利益。但澳洲不會在國家安全或主權議題妥協，會持續採取行動確保這一點。澳洲現在與中國有許多議題有待共同解決，澳洲會持續與中國合作，解決貿易問題，並在需要時透過適當機制解決。

中澳近來因南海爭議、國安等問題陷入磨擦。中國自去年5月起針對澳洲大麥開徵關稅，8月起又針對葡萄酒採取相同做法，之後甚至要求能源企業和鋼鐵廠停止自澳洲進口煤炭。普遍認為，這是中國對澳洲採取報復行為，以回應澳洲禁止華為參與5G網路基礎建設、訂立反外國干預法案，以及向國際社會倡議要獨立調查2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情來源。