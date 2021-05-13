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CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩

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CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩

記者羅曉媛／華盛頓報導
聯邦疾病防治中心(CDC)13日更新防疫指南，表示已完成新冠疫苗接種者(打完兩周後)可不受限制、安全恢復正常生活，即室內外不需要戴口罩，也不需要與人保持距離。圖為在波士頓街上的民眾。美聯社
聯邦疾病防治中心(CDC)13日更新防疫指南，表示已完成新冠疫苗接種者(打完兩周後)可不受限制、安全恢復正常生活，即室內外不需要戴口罩，也不需要與人保持距離。圖為在波士頓街上的民眾。美聯社

聯邦疾病防治中心(CDC)13日更新防疫指南，表示已完成新冠疫苗接種者(打完兩周後)可不受限制、安全恢復正常生活，即室內外不需要戴口罩，也不需要與人保持距離；但這項防疫新規不適用於醫療環境、懲戒中心或遊民避難所，同時，已完成接種者也應遵守法律，在乘坐飛機、火車或其他公共交通時戴口罩。

近期多項研究顯示新冠疫苗對於防止輕重症、住院或死亡的有效率超過90%；CDC表示，「科學(證據)很明確 — 如果你完成接種，你就受到保護，你就可以開始做那些因為疫情而沒法做的事。」

新指南正值人們對防疫限制產生疲勞情緒，也象徵美國疫情來到分水嶺，早先戴不戴口罩在全美各社區引發爭論，演變為政治議題，並以戴不戴口罩彰顯黨派歸屬。

近期也不斷有批評聲指CDC過度謹慎，未能適時根據科學進展更新防疫指南；部分衛生專家擔心，CDC過分謹慎會導致更少人願意接種，因為無法展示接種的好處，而允許已完成接種者不戴口罩，可能鼓勵更多人接種。

截至12日全美有1億5400萬人至少接種一劑疫苗，僅占全美人口的三分之一，已完成接種的人口約1億1760萬；但同時，接種速度也在放緩，目前日均施打216萬劑，比4月中旬的接種高峰期少了36%。

儘管CDC允許已完成接種者不受限制回歸正常生活，但也提醒，完成接種者在醫院、長照中心、監獄、遊民避難所，以及公交車站、機場、火車站等公共交通場所仍須遵守法律戴口罩，並與人保持距離。

此外，CDC也提醒已完成接種者，必須繼續遵守各地方政府的相關防疫法規或條例，並遵守商家或職場的相關規定。

「我們得放寬限制，人們才能感覺到自己或多或少回歸了正常。」拜登政府的資深顧問佛奇(Anthony Fauci)表示，放寬有關室內戴口罩的限制，是邁向正確方向的重要一步。

但此舉也可能讓那些相對謹慎的人更不願意參與公共活動，因為可能有更多人不戴口罩就出來活動，但又無法分辨誰打了疫苗、誰沒打；佛奇表示，「對於更謹慎的人，你也可以繼續戴口罩。」

聯邦疾病防治中心(CDC)13日更新防疫指南，表示已完成新冠疫苗接種者(打完兩周...
聯邦疾病防治中心(CDC)13日更新防疫指南，表示已完成新冠疫苗接種者(打完兩周後)可不受限制、安全恢復正常生活，即室內外不需要戴口罩，也不需要與人保持距離。圖為在戶外用餐的民眾。美聯社

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