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遭駭油管恢復運作 油價已破每加侖3元 南部幾無油可賣

編譯洪啟原／綜合外電
美國汽油零售價突破每加侖3美元，為6年來首見。(路透)
美國汽油零售價突破每加侖3美元，為6年來首見。(路透)

經營美國東岸輸油管線系統的Colonial管線公司宣布，日前遭駭客網攻的全美最大輸油管線系統開始恢復運營。這條管線7日遭勒贖軟體攻擊、被迫關閉，導致美東地區的汽油價格狂飆和燃油供應受阻。

在美國南部的部分地區，約有75%加油站的汽油產品售罄，在華盛頓特區，等待加油的汽車排到幾個街區之外。美國汽油零售價突破每加侖3美元，為6年來首見。

Colonial發布聲明，在美東時間12日下午5時左右，已開始重啟這條美東地區至關重要的汽油和柴油輸送管道。即便全面恢復營運，存放在休士頓的汽油仍需約兩周時間才能輸送到東海岸的加油站。

從佛羅里達州到維吉尼亞州的加油站都無油可賣。截至12日，美國南部的一些城市，有超過75%加油站的汽油售罄。在華盛頓特區，等待加油的汽車大排長龍。美國汽油價格六年來首次飆破每加侖3美元。 Colonial輸油管線每日輸送約250萬桶（1.05億加侖）汽油，超過整個德國的消費量。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

過去幾年來，駭客對能源基礎設施的攻擊持續增加，這次供應中斷正好凸顯美國燃油供應系統難以抵擋這些攻擊。

Colonial只是關鍵基礎設施遭勒贖軟體攻擊的最新案例。駭客正變本加厲，試圖滲透輸電網和醫院這類必要的基本服務。這類威脅持續升高，促使白宮在4月做出回應，計劃強化公用事業企業及其供應商的安全性。輸油管線尤其受到關注，是因為在美國經濟扮演要角。

美國聯邦調查局（FBI）將這次的網攻，歸咎於駭客組織「DarkSide」研發的勒贖軟體。部分證據顯示，DarkSide與俄羅斯或東歐地區有所關聯。美國總統拜登表示，俄羅斯在處理網攻事件上須負「一些責任」，但並未歸咎於俄國斯。拜登說，有證據顯示駭客或他們所使用的軟體出自俄羅斯。

美國 駭客 加油站

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