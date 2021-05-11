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調查：假帳號大軍進駐推特 將中國訊息推向世界

美國務院東亞局推文挺台參與WHA

記者張文馨／華盛頓報導
美國國務院東亞局在推特發文支持台灣參與WHA。取自推特
美國國務院東亞局在推特發文支持台灣參與WHA。取自推特

台灣再度無緣參與24日舉行的線上世界衛生大會（WHA），截至報名截止前都未收到世界衛生組織（WHO）的邀請。美國務院東亞局11日在推特發文指，台灣不僅實施全球最有效的預防新冠策略，也捐助重要的個人醫療防護裝備給其他國家；並在文末標註支持台灣參與WHA的口號「#LetTaiwanHelp」（讓台灣幫忙）。

駐美代表蕭美琴回覆這則推文說，感謝美國認可台灣對抗全球疫情的貢獻，也感謝美國支持台灣參與WHO。

國務卿布林肯（Antony Blinken）7日發布聲明，呼籲WHO秘書長邀請台灣以觀察員身分參與WHA，不過直到報名截止前，台灣都沒收到邀請，WHO指，台灣在WHA的觀察員問題，由世衛組織194個會員國考慮和決定；194個會員國可以簡單多數決通過的決議或決定邀請觀察員。

亦即在中國反對的狀況下，台灣連續5年未獲邀請。

中國外交部發言人華春瑩11日在例行記者會表示，「世界上只有一個中國，台灣參與國際組織，包含WHO活動，必須按照一個中國原則處理，這也是聯合國大會第2758號決議和WHA25.1號決議確認的根本原則。民進黨2016年執政以來，頑固堅持台獨立場，拒不承認兩岸同屬一個中國，導致台灣參加WHA的政治基礎不復存在。台灣無法參加WHA的局面，是民進黨當局造成的，民進黨當局對此心知肚明。」

台灣 中國 WHO

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