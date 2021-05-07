布林肯要求WHO 恢復台灣WHA觀察員地位

台灣對抗新冠肺炎成果受國際肯定，卻仍無法敲開世界衛生大會（WHA）的大門。 （歐新社資料照片）

國務卿布林肯 （Antony Blinken）7日發布聲明表示，「沒有正當理由把台灣 持續被排除在此論壇外，美國呼籲WHO 秘書長邀請台灣以觀察員身分參與WHA，就如同中華人民共和國政府表達反對意見之前的那幾年的慣例。」

世界衛生大會（WHA）將在本月24日登場，台灣積極爭取參與；國務院發言人普萊斯（Ned Price）上月30日推文支持：「我們需要在WHA聽到台灣的聲音。」

國務院7日以布林肯名義發布聲明，支持「恢復台灣在WHA的適當地位」。

布林肯表示，自24日起，全世界將在第74屆WHA上聚會，決定終結新冠疫情大流行和促進國際健康安全的議程，此議題影響著所有人。

「若WHO領導者不採取適當行動，WHA將再度排除台灣的重要參與。」布林肯說，「沒有正當理由把台灣持續被排除在此論壇外，美國呼籲WHO秘書長邀請台灣以觀察員身分參與WHA，就如同中華人民共和國政府表達反對意見之前的那幾年的慣例。」

布林肯說，全球健康和健康安全挑戰無關國界或政治爭議，台灣提供珍貴貢獻和經驗，WHO領導者和所有負責任的國家都應當承認，排除2400萬人參與WHA，對全球公衛目標有害無益。

布林肯表示，台灣是可信賴夥伴、蓬勃民主政體以及世界一股良善力量，她被排除在WHA之外，有損所有人控制疫情、防患未然的國際努力，美國敦促WHO邀請台灣參與這次大會。