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美國重回多邊 布林肯：人權和尊嚴是國際秩序核心

記者張文馨／華盛頓報導
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。 路透社資料照
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。 路透社資料照

國務卿布林肯（Antony Blinken）7日在聯合國安全理事會會議以多邊主義為題發表談話說，美國認為多邊主義仍是應對新冠肺炎和氣候危機等挑戰的最佳工具；人權和尊嚴是國際秩序核心，無關部分國家主張的國內管轄；現有國際規範必須確保能解決貿易、網路等新問題。

布林肯說，美國將致力於維護秩序，確保國際規範能解決新問題，爭取重回聯合國人權理事會；美國近年來的一些行動已破壞基於規則的秩序，引發他國質疑，他呼籲世界以美國未來的行動來檢視。

布林肯表示，當看到有國家破壞國際規則，假裝所有人都支持的規則不存在，或是直接破壞，美國將持續強力抵制。

布林肯說，美國主張全球各國均履行自己的國際承諾，包括在聯合國憲章、安理會決議、國際人道法，以及在世界貿易組織（WTO）等國際組織制定的規則。

布林肯說，美國尋求維護基於規則的秩序，並非為打壓其他國家，美國協助建立和捍衛的國際秩序，還使得一些對美國來說最激烈競爭者崛起；美國的目的只是要捍衛維護及振興秩序。

布林肯表示，人權和尊嚴是國際秩序的核心，有些國家會說人權是國內事務，且各國對人權有不同定義；世界人權宣言開頭便說，各國都同意世界上任何地方所有人都有一定的權利，主張國內管轄權並非給予特定國家奴役、酷刑、滅絕、種族清洗其人民。

布林肯說，聯合國是建立在所有會員國主權平等的基礎上，若某國擅自重畫邊界、以武力脅迫解決爭端、自恃有影響力可以命令或脅迫他國做出決定時，便是不尊重這項原則；當一個國家對他國發動假訊息攻擊，破壞對方的自由公平的選舉，就是蔑視這項原則；這些行動也威脅著國際和平與安全。

布林肯也提到，現有機制存在不公平的貿易做法、網路攻擊和監視系統等新科技對國安和人權帶來的新問題，都必須透過更新國際規範來解決。

這場會議由中國外交部長王毅主持，他在布林肯談話結束後說，「我確信所有國家都樂見美國改變路線，為實現多邊主義做出實際貢獻。」

美國 布林肯 聯合國

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