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美將領：中國想在西非建軍港 美恐腹背受敵

中央社／華盛頓6日綜合外電報導
中國打算在非洲西岸建軍港，已和茅利塔尼亞（Mauritania ）、納米比亞（Namibia）等國家接觸。圖為茅利塔尼亞街頭豎立著中國「疫苗外交」的宣傳招牌。Getty Images
中國打算在非洲西岸建軍港，已和茅利塔尼亞（Mauritania ）、納米比亞（Namibia）等國家接觸。圖為茅利塔尼亞街頭豎立著中國「疫苗外交」的宣傳招牌。Getty Images

美軍非洲司令部司令湯生今天警告，中國打算在非洲西岸建軍港，恐使對美威脅不僅來自太平洋這端，也會來自大西洋彼岸，讓美國腹背受敵。

美軍非洲司令部（US Africa Command）司令湯生（Stephen Townsend）接受美聯社訪問表示，中國正試圖在非洲西岸建立能讓潛艦與航艦泊靠的大型軍港。

湯生表示，中國已和北自茅利塔尼亞（Mauritania ），南到納米比亞（Namibia）的好幾個國家接觸，想在當地設立海軍基地。如果中國能如願，則其日漸壯大的海軍將可在大西洋、太平洋都能部署作戰艦艇。

湯生指出，中國正尋找一處可以整備、維修軍艦的地方，以便衝突時能發揮關鍵的軍事作用。若軍港建在非洲東岸的吉布地（Djibouti），不易發揮相同功用。如今中國把目光放在濱臨大西洋的非洲西岸。

美軍目前已把焦點從過去20年的反恐戰場轉移到印太地區，以及來自中、俄等強權的威脅。拜登政府將中國迅速擴張的經濟影響力和軍力，視為美國主要的長期安全威脅。

美軍在全球各地的指揮官多表示，中國不僅只在亞洲益發強勢，也正積極在非洲、中東各國施展經濟影響力，並試圖在那些地方設立基地和據點。

湯生說：「在某些非洲國家上，中國（影響力）已超越美國，靠著開發港口的計畫、對經濟與基礎建設的著力，將使中國未來在非洲獲得更大的成功。」

中國第一個海外的海軍基地，是數年前建於「非洲之角（Horn of Africa）」的吉布地，駐紮在當地的軍力近年來也穩定擴增。湯生表示，中國在吉布地基地的駐軍人數約達2000人，其中包括數百名負責維安的陸戰隊。

報導指出，一段時間以來許多人以為中國想另在非洲東岸的坦尚尼亞（Tanzania）設立海軍基地，坦尚尼亞和中國也有穩固、長期的軍事關係。但湯生表示，中國並未全力爭取在坦尚尼亞設立基地，且坦尚尼亞也不是他最擔心的地點。

湯生提到，坦尚尼亞仍屬印度洋一側的非洲東岸，他寧願中國選坦尚尼亞而不是西非沿岸，因為從非洲西岸到美國的距離短許多，若中國將基地設在非洲北部靠大西洋的位置，相對距離會比中國本土到美國西岸更短。

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