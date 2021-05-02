新聞自由日 布林肯關切全球遭囚禁殺害記者劇增

美國國務卿布林肯。(路透)

5月3日是世界新聞自由日，美國 國務卿布林肯 今天關切全球遭囚禁或殺害記者人數劇增，點名墨西哥、阿富汗 和中國等。他敦促各國讓記者在沒有暴力或威脅情況下從事報導工作。

布林肯（Antony Blinken）3日至5日將前往英國，出席七大工業國集團（G7）外長會議，之後轉往烏克蘭訪問。他在出發前一天，發表聲明提前慶祝世界新聞自由日，並對部分國家壓迫媒體的作為表達關切。

布林肯表示，資訊與知識是強大的工具，自由獨立的媒體是將大眾與資訊連接的核心機構，使人民獲得自我倡議所需資訊，做出明智決定，並對政府官員究責。但當今記者權利的前景令人痛心。

布林肯說，美國國務院3月發布的2020年度人權報告，就有提及多件媒體工作者因為工作關係遭騷擾、攻擊，甚至遭殺害的案件。

布林肯進一步指出，根據總部設在美國紐約的保護記者委員會（Committee to Protect Journalists，CPJ），去年遭報復殺害的記者人數成長超過一倍，其中以墨西哥、阿富汗遭殺害人數最多。

此外，布林肯表示，CPJ數據指出，去年記者因報導遭囚禁人數創統計以來新高，其中以中國、土耳其、埃及囚禁最多名記者。至於在俄羅斯，當局持續限制獨立媒體報導工作，包括自由歐洲電台/自由電台（Radio Free Europe/Radio Liberty）。

根據CPJ統計，去年全球共有32名記者身亡，其中22人是遭謀殺，另外有274名記者遭囚禁。

布林肯憂心說，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）更讓專制政府有藉口，加大施壓獨立媒體力道。他說，正是身處這種惡劣環境中，言論自由的行使才更關鍵，尤其是對媒體工作者來說，因為言論自由大眾才能對政府濫權、貪汙有所警覺，並對抗危險的虛假訊息。

他敦促各國政府確保媒體安全，保護記者能在不需畏懼暴力、威脅或不正當拘禁情況下，從事新聞工作。