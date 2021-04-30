進步派在拜登獲黨內提名時備感失望 如今轉憂為喜

美國總統拜登。美聯社

2020年黨內初選時期的拜登 ，看在進步派眼裡，缺點數不盡：立場太溫和，老愛緬懷過去，對企業過於友善，似乎沒注意到民主黨 正在改變。就職屆滿百日的現在，民主黨進步派的心情明顯轉憂為喜，國家廣播公司(NBC)報導分析，某些進步派成員忍不住坦承，先前對拜登的成見是錯的。

去年在初選中打拜16任國會老將恩格爾(Eliot Engel)的新科民主黨籍紐約州聯邦眾議員鮑曼(Jamaal Bowman)便說：「對於拜登獲得黨內提名，我們當中很多人覺得失望。回顧拜登從政資歷，他就是個不折不扣的溫和派民主黨員。」

鮑曼表示，拜登上台之後，對於黨內進步派的要求非常願意配合，進步派眾議員最近才剛與白宮 幕僚長柯連恩(Ron Klain)開會。鮑曼指出，拜登對進步派成員直接了當表示：「繼續督促我們，讓我們保持坦承。」

自由派成員對於拜登規模1.9兆元疫情紓困法案並未在共和黨壓力下刪減表示滿意，也滿意拜登提出的2.25兆基礎建設與就業法案。報導指出，自由派陣營特別肯定拜登的人事安排，挑選了柯連恩出任白宮幕僚長，而不找立場較溫和的前任白宮官員如桑默斯(Larry Summers)或伊曼紐(Rahm Emanuel)。

在民主黨黨內初選時支持蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)的政治團體「我們的改革」(Our Revolution)主席柯恩(Larry Cohen)接受訪問時說，就算是桑德斯當總統，白宮人事安排也不可能比拜登做得更好。

柯恩指出：「問題在於有沒有毅力。提出了最棒的提案之後，問題在於接下來要為提案內容力爭到底。」

國家廣播公司報導，20多位包括進步派國會議員、選舉顧問及社運人士在內等受訪者接受訪問時表示，民主黨進步派從拜登獲得提名一開始就不看好，但拜登上台百日的表現卻獲得進步派普遍讚賞。某些進步派人士說，原本對拜登就沒有抱持太多期望，所以拜登得以輕鬆達標。

報導指出，進步派對拜登的批評持續存在，拜登對於移民問題、提高最低工資至時薪15元等問題的處理，進步派就覺得拜登不夠積極。

78歲的拜登向來被視為制度主義者(institutionalist)，進步派人士卻發現，跟前總統歐巴馬、柯林頓比較起來，拜登比較願意聆聽進步派的意見。

明尼蘇達州聯邦眾議員歐瑪(Ilhan Omar)受訪時說：「很明顯的，我們在白宮有了一位協商夥伴。同樣明顯的是，在某些領域裡，行政部門需要受到外部壓力，才能做出對的事情。」

在黨內初選時曾是拜登對手的桑德斯則說，拜登了解國家面臨的重大危機，也知道民眾因為疫情而變得生活困苦。

桑德斯指出，對於基礎建設以及對抗氣候變遷，拜登都有大膽革新的構想，但拜登也知道很多民眾對政府失去信心，覺得獨裁主義抬頭，「我們必須推出讓民眾看到政府確實能為人民做事的政策，我覺得他了解這點，這真的很重要」。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點